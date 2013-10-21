جراحات السمنة بالمنظار أحدث علاج لمرض السكر

جراحات السمنة بالمنظار هى أحدث علاجات مرض السكر النوع الثانى، وذلك طبقا لما نشرته جمعية أمراض السكر الأمريكية وجمعية جراحات السمنة والتمثيل الغذائى الأمريكية، التى أقرت أن جراحات السمنة بالمنظار هى أحد العلاجات الأكيدة لمرض السكر.

وقد أكد دكتور أحمد بهاء الدين عضو الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة، أن هرمون الجوع المسمى جريلين هو المسبب الأساسى لمرض السكر، تكون كميات هذا الهرمون مضاعفة عند مرضى السمنة المفرطة والنوع الثانى من السكر، وبعد جراحات السمنة يقل إفراز هذا الهرمون عن المستويات الطبيعية، وتزيد هرمونات الشبع بكمية كبيرة جدا، مما يخلق التوازن الهرمونى داخل الجهاز الهضمى.

وأشار إلى أن زيادة هرمون الجوع ونقص هرمون الشبع هو من أهم أسباب مرض السكر، حيث ينتج عن عدم التوازن الهرمونى قلة حساسية مستقبلات الأنسولين داخل الجسم إلى درجة كبيرة، فبعد الجراحة، تزيد حساسية استقبال الأنسولين فـيبدأ مستوى السكر فى الدم إلى العودة لمستواه الطبيعى فى خلال 3 أيام إلى 15 يوما من إجراء العملية ونسبة النجاح تصل 87%شفاء كامل.

وأشار بهاء الدين إلى أسماء عمليات السمنة التى تساعد على التخلص من السكر والسمنة ومنها عمليات حزام المعدة، التدبيس الطولى للمعدة، وتكميم المعدة، وتحويل مسار الأمعاء.

وقال بهاء الدين إن عمليات السمنة لها تأثير إيجابى على مرضى السكر حيث تؤدى إلى الشفاء التام بنسة 78%، وتحسن فى علاج السكر بنسلة 86%، إضافة إلى فقدان 70 -80% من الوزن الزائد بصورة دائمة بعد سنة ونصف من إجراء العلمية.

كذلك شفاء من الأمراض المصاحبة للسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم بنسبة 61%، وشفاء تام بنسبة 100% من ارتفاع نسبة الدهون فى الدم.