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تواصل إضراب طلاب ومدرسى "دير القصير" بأسيوط بسبب خلافات ثأرية

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تواصل إضراب طلاب ومدرسى "دير القصير" بأسيوط بسبب خلافات ثأرية تواصل إضراب طلاب ومدرسى "دير القصير" بأسيوط بسبب خلافات ثأرية

دخل عدد من المدرسين والطلاب بمدرسة دير القصير التابعة لمركز القوصية فى إضراب جزئى وامتنعوا عن الذهاب إلى المدرسة، وذلك تخوفا من إطلاق النيران الكثيف بمحيط المدرسة بين عائلتين من عائلات القرية بعد تجدد الخصومة الثأرية بينهما.

يذكر أن مدرسة دير القصير الابتدائية تعمل بنظام الفترتين، وتسبب إطلاق النيران الكثيف بمحيطها عصر أمس فى منع أولياء الأمور أبناءهم من الذهاب إلى المدرسة فى الفترة المسائية وكذلك صباح اليوم.

وأبلغت إدارة المدرسة أمس مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن لاتخاذ اللازم حيال العائلتين وجمع الأسلحة التى بحوزتهما خوفا من تعرض الطلاب والطالبات والمدرسين للخطر جراء إطلاق النار العشوائى، مشيرين إلى إصابة أحد الطلبة فى العام الماضى أثناء تواجده فى الفصل بطلق نارى طائش، مهددين بتوقف الدراسة بشكل كامل فى حالة تجاهل الأمر.

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