بيتزا "ماما" من مطبخ منال العالم

المقادير للعجينة:

-كوبان ونصف الكوب من الدقيق

-ملعقة صغيرة من الملح

-ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الناعمة

-ملعقة صغيرة من "البايكنغ باودر"

-3 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف

-ملعقة صغيرة من "الأوريغانو"

-ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة

-كوب من الماء الدافئ

المقادير للطبقة العلوية:

-ربع كوب من صلصة البيتزا الجاهزة

-كوبان من جبن "الموزاريلا"

-حبتان متوسطتان من الطماطم مقطعتان إلى شرائح رقيقة

-حبتان متوسطتان من الفلفل الأخضر، مفرومتان

-ربع كوب من الزيتون الأسود المقطّع إلى شرائح

طريقة التحضير:

1- للعجينة: ضعي، في وعاء الخلاط، الدقيق والملح والخميرة و"البايكنج باودر" والحليب و"الأوريغانو". ثبتي مضرب العجين، وقلبي لثوانٍ لتختلط المواد.

2 -أضيفي الزيت والماء، واعجني لمدة 4 دقائق لتصبح العجينة ناعمة، ثم ضعيها في طبق مدهون بالزيت. غطّي العجينة، اتركيها لساعة ليتضاعف حجمها.

3- احضري صينية مستديرة مقاس 11 بوصة، افردي العجينة، وضعيها في الصينية، واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق.

4- سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، أحضري صينية قصيرة الحافة مقاس 10 بوصة، ادهني بقليل من الزيت. مدّي العجينة، ضعيها في الصينية، ثم غطي العجينة بالنايلون واتركيها ترتاح 15 دقيقة.

5- وزّعي صلصة البيتزا والجبن والطماطم والفلفل والزيتون.

6 -اخبزي لمدة 15 دقيقة، إلى أن تصبح ذهبية اللون، وقدميها دافئة.

نصيحة من منال:

اكتبي ما تشائينه من أسماء أو كلمات على سطح البيتزا، باستعمال الزيتون أو الفلفل الأخضر، وقدّميها في المناسبات الخاصة.

(هذه المقادير تكفي 8 أشخاص).

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