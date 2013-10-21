«هاآرتس»: بابا الفاتيكان لن يلتقي «نتنياهو» خلال زيارته لإيطاليا

تحدثت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، الإثنين، عن «حرج دبلوماسي» لإسرائيل، بسبب الإعلان قبل ستة أيام عن لقاء مقرر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبابا الفاتيكان فرنسيس الأول، قبل ترتيب اللقاء بشكل فعلي . وأوضحت الصحيفة أن الحبر الأعظم لم يكن لديه خطة للقاء نتنياهو، رغم صدور بيان من ديوان رئيس الوزراء يفيد بالعكس . وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى البابا خلال زيارته مؤخرًا إلى روما ، حيث تلقى منه قلمًا هدية وتمنى أن يوقع به على اتفاق سلام مع إسرائيل . وأشارت الصحيفة إلى أن الفاتيكان علم بزيارة نتنياهو لروما واللقاء المفترض من وسائل الاعلام، مضيفة أن ديوان رئيس الوزراء عمل جاهدًا لتجنب الإحراج والوصول إلى أي طريق ممكن لعقد اللقاء، لكن دون جدوى . وأبلغ الفاتيكان رسميًا، الأحد، السفير الإسرائيلي لديه، زيون إيفروني، أن نتنياهو لن يلتقي البابا، وبدوره أبلغ السفير مستشاري «نتنياهو» الذين استشاطوا غضبًا . وحاول إيفروني شرح كيف أن بروتوكول الفاتيكان شديد التعقيد والمحافظة وأن التقدم بطلب للقاء قبلها بأسبوع واحد أمر لم يسبق أن حدث، كما أنه يعتبر مهينًا . وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن ديوان رئيس الوزراء أعلن أنه «خلافاً لما ذكر من قبل، لن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قداسة البابا فرنسيس خلال زيارته لروما، الأربعاء».وأضاف الديوان أن «الفاتيكان أوضح أن الجدول الزمني للحبر الأعظم لا يتيح عقد مثل هذا اللقاء وأنه سيتم تحديد موعد لقاء في أقرب وقت ممكن».

شبكةعيونالإخبارية

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