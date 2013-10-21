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الأمم المتحدة: 793 ألف نازح سورى فى لبنان

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الأمم المتحدة: 793 ألف نازح سورى فى لبنان الأمم المتحدة: 793 ألف نازح سورى فى لبنان

ارتفع عدد النازحين السوريين إلى لبنان لأكثر من 793 ألف نازح بينهم نحو 700 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بينما ينتظر نحو 93 ألفا آخرين التسجيل.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فى تقريرها الأسبوعى اليوم الاثنين، انه تم تزويد نحو 200 نازح بخدمات نقل من مختلف القرى فى جبل لبنان إلى مركز التسجيل فى بيروت وذلك كجزء من مبادرة على المستوى الوطنى ترمى إلى تسهيل عملية تسجيل النازحين الأكثر حاجة والمقيمين فى المناطق النائية وتم إلغاء فترات الانتظار للتسجيل فى جنوب لبنان وسيتم تسجيل النازحين المقيمين فى الجنوب فور وصولهم.

وعلى صعيد الحماية، لفت التقرير إلى أن مشاريع تعزيز التواصل الاجتماعى تستمر فى مختلف أنحاء البلاد لمنع التوترات وتعزيز التسامح بين النازحين والمجتمعات المحلية. وأشار إلى أن السلطات المحلية تشارك بما فى ذلك رؤساء البلديات وغيرهم من القادة والزعماء من المجتمعات المضيفة والنازحين فى 11 منطقة شديدة التأثر بالأزمة، فى التدريب على الوساطة فى النزاعات ويعمل هؤلاء القادة على تشكيل لجان لمعالجة التوترات المجتمعية الناشئة والتصدى للنزاعات.

يشار إلى أن السلطات اللبنانية تقدر عدد النازحين السوريين إلى لبنان بين مليون ومائتى ألف نازح ومليون 300 ألف نازح، متوقعة أن يرتفع العدد إلى مليون ونصف المليون نازح بنهاية العام الحالى إلى جانب نزوح أكثر من 70 ألف فلسطينى من سوريا إلى لبنان.

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مصر 365