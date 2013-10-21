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أهالى أسرى غزة يزورون أبناءهم بسجن "نفحة" الصحراوى

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أهالى أسرى غزة يزورون أبناءهم بسجن "نفحة" الصحراوى أهالى أسرى غزة يزورون أبناءهم بسجن "نفحة" الصحراوى

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن 109 من ذوى الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى توجهوا صباح اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم فى سجن نفحة الصحراوى جنوب فلسطين المحتلة.

وأفاد الناطق باسم اللجنة ناصر النجار بأن 109 من ذوى المعتقلين بينهم 32 طفلا تحت سن العاشرة، توجهوا صباح اليوم إلى معبر "إيرز" (بيت حانون) لزيارة أبنائهم البالغ عددهم 49 مسجونا فى سجن نفحة الصحراوى.

وقال النجار "إن الزائرين هم من الدرجة الأولى للأسرى: الأب والأم والزوجة والابن"، مؤكدا أن الزيارة تمت بشكل طبيعى ودون تسجيل أية ملاحظات.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى قد سمحت باستئناف زيارات أهالى القطاع للأسرى بعد منع دام ست سنوات، بموجب الاتفاق الذى وقع بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بعد معركة الأمعاء الخاوية "سنحيا كراما" فى مايو 2012.

يشار إلى أن نحو 450 أسيرا من قطاع غزة يقبعون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى من بين 5200 أسير فلسطينى من المحتجزين فى المعتقلات الإسرائيلية وسط ظروف غير إنسانية ومخالفة للمواثيق الدولية.

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مصر 365