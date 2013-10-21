وزير الشباب يفتتح الملعب المطور بمركزى شباب أبو سمبل وإبريم بأسوان

افتتح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، اليوم الاثنين، الملعب الخماسى المطور بالنجيل الصناعى بمركز شباب أبو سمبل بقطاع نصر النوبة بأسوان، والملعب الخماسى المنجل بمركز شباب إبريم وسط أهالى نصر النوبة بأسوان وعدد من أعضاء المركزين.

وأعلن وزير الشباب عن قيام الوزارة بتنفيذ دورى لكرة القدم على الملاعب القانونية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية بمشاركة 10 فرق على الأقل من كل محافظة، ويضم كل فريق 11 لاعبا والجهاز الفنى واللاعبين الاحتياطيين، مبينا أن الوزارة تخصص مبالغ قيمة للفائزين بالمراكز الأولى بالدورى تشجيعا لممارسة الرياضة ودعما لمواهبهم، ومن المقرر انطلاقه خلال شهر ديسمبر المقبل.

وطالب وزير الشباب أعضاء مجلس إدارة مركز شباب أبو سمبل بإجراء مقايسة خاصة بتنجيل الملعب القانونى الموجود بالمركز وإنارته، وإرسالها بمجرد الانتهاء منها إلى الوزارة تمهيدا للبدء فى إجراءات التنفيذ، معلنا استعداد الوزارة دفع مبلغ يصل إلى نصف مليون جنيه مقابل إعادة الحيوية للملعب القانونى بالمركز وإضاءته.

وشدد وزير الشباب على أعضاء مجلس إدارة مركز أبو سمبل بصرف الشيك الخاص بالمركز الموجود بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، والذى تبلغ قيمته 42 ألف جنيه لشراء أجهزة حاسب آلى للمركز.

وفى نفس السياق، قرر عبد العزيز تسوير الملعب الخماسى بمركز شباب إبريم وبناء دور ثان للمبنى الإدارى به وتزويده بالأثاث، فضلا عن تنجيل الملعب القانونى وإضاءته لقيام الوزارة بتوفير المبلغ المطلوب لهذه الاحتياجات وفقا للمقايسة التى يجريها مجلس إدارة المركز.

ومن جانبه، وجه عباس عبده رئيس مجلس إدارة مركز شباب أبو سمبل الشكر إلى المهندس خالد عبد العزيز على حرصه على زيارة المركز وافتتاح الملعب الخماسى المطور به، والذى وصلت تكلفته لحوالى 300 ألف جنيه، موضحا أن الملعب يتاح لجميع أعضاء المركز مجانا لممارسة لعبة كرة القدم عليه، بجانب تأجيره للشباب فى بعض الأوقات مقابل 40 جنيها فى الساعة كدخل للمركز يمكنه من تطوير ذاته.

هذا وقد شهد وزير الشباب عرضا نوبيا قدمه مجموعة من الشباب والفتيات بمركز شباب إبريم احتفالا بزيارة المهندس خالد عبد العزيز للمركز وافتتاحه للمعلب الخماسى به.



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