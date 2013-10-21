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والدة عروس "كنيسة العذراء": "مفرحتش ببنتي.. وضرب النار كان علينا زي الملح"

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والدة عروس "كنيسة العذراء": "مفرحتش ببنتي.. وضرب النار كان علينا زي الملح" والدة عروس "كنيسة العذراء": "مفرحتش ببنتي.. وضرب النار كان علينا زي الملح"

كتب : فاطمة النشابي منذ 24 دقيقة

كنيسة الوراق

"مفرحتش ببنتي"، بهذه الكلمات عبرت نبيلة فهمي، والدة العروس وأحد المصابين في حادث إطلاق النار على كنسية العذراء بحي الوراق، عن شعورها عقب إصابتها في الحادث وعدم استكمال فرح ابنتها.

وقالت نبيلة، لأستوديو البث المباشر، على شاشة cbc، مع منى الشايب، "نزلنا من البيت الساعة 8، ووصلنا الكنسية الساعة 8.30، لاقينا ضرب النار علينا وكأنهم بيرشوا ملح، مفيش حد نجي من الحادثة".

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