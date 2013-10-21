«الصحة»: ارتفاع ضحايا الاعتداء المسلّح على «كنيسة الوراق» إلى 4 قتلى

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، الإثنين، ارتفاع قتلى إطلاق النار على كنيسة العذراء بالوراق إلى 4 وفيات و17 مصاباً.

وأوضح «الأنصاري» لـ «المصري اليوم»، أن «6 حالات يتلقون العلاج في مستشفى معهد ناصر و6 في مستشفى الساحل ومصاب في مستشفى أبو الريش وآخر في مستشفى إمبابة، وأخير في مستشفى السلام بالمهندسين».

وأشار إلى أن «جميع الإصابات عبارة عن طلقات نارية وجروح وأن جميع الحالات تجاوزت مرحلة الخطر».

كان مجهولون مسلحون قد هاجموا، مساء الأحد، عددًا من المدعوين لحفل عرس بكنيسة العذراء بالوراق بالجيزة، وأطلقوا عليهم النار بشكل عشوائي أثناء خروجهم من الكنيسة، وهو ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.