أخبار عاجلة

المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تعليم" السويس يكرم الفائزة مسابقة التحرش الجنسى

Google+ Print
"تعليم" السويس يكرم الفائزة مسابقة التحرش الجنسى "تعليم" السويس يكرم الفائزة مسابقة التحرش الجنسى

قرر السعيد شومان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، تكريم الطالبة إيمان عبد الله حسان بمدرسة السويس الثانوية القديمة بنات، والتى فازت بالمركز السادس على مستوى الجمهورية فى مسابقة أفضل بحث عن التحرش الجنسى تحت عنوان" التحرش الجسنى ظاهرة تهدد أمن المجتمع"، فى المسابقة التى نظمتها الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم.

كما قرر "شومان" تكريم سوزان الجندى، الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة والمشرفة على البحث، وماجدة عيسى مديرية إدارة المدرسة.

وقال أيمن فهمى، المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، فى بيان إعلامى، بأنه سيتم منح المكرمات شهادات تقدير وجوائز قيمة، وأضاف أن هناك اهتماما من الوزارة بمنح الطالبة الفائزة شهادة تقدير ودفتر إسكان المستقبل فئة 120 جنيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365