"تعليم" السويس يكرم الفائزة مسابقة التحرش الجنسى

قرر السعيد شومان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، تكريم الطالبة إيمان عبد الله حسان بمدرسة السويس الثانوية القديمة بنات، والتى فازت بالمركز السادس على مستوى الجمهورية فى مسابقة أفضل بحث عن التحرش الجنسى تحت عنوان" التحرش الجسنى ظاهرة تهدد أمن المجتمع"، فى المسابقة التى نظمتها الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم.

كما قرر "شومان" تكريم سوزان الجندى، الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة والمشرفة على البحث، وماجدة عيسى مديرية إدارة المدرسة.

وقال أيمن فهمى، المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، فى بيان إعلامى، بأنه سيتم منح المكرمات شهادات تقدير وجوائز قيمة، وأضاف أن هناك اهتماما من الوزارة بمنح الطالبة الفائزة شهادة تقدير ودفتر إسكان المستقبل فئة 120 جنيها.