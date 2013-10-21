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الزواج السادس لحسين فهمي من سعودية

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الزواج السادس لحسين فهمي من سعودية الزواج السادس لحسين فهمي من سعودية

تزوّج الفنّان النجم حسين فهمي من سيدة سعودية مؤخراً، لتصبح هذه الزيجة هي السادسة له وذلك بعد انفصاله عن الفنانة لقاء سويدان في عام 2012.
فهمي تعرّف على السيدة التي تعيش في ، وتمتلك منزلاً في مدينة السادس من أكتوبر، وتطوّرت العلاقة بينهما فتقدم للزواج منها بطلب يدها من والدتها التي تعيش في بيروت وتمّ الزواج.
الجدير بالذكر أن حسين فهمي تزوج خمس مرات قبل ذلك، فكانت الأولى من نادية محرم، وأنجب منها أولاده محمود ونائلة، والثانية من الممثلة ميرفت أمين من العام 1974 حتى 1986 وأنجب منها ابنتهما منة الله، والثالثة من الممثلة لقاء سويدان، وتم الزواج في ديسمبر 2007 حتى 2012، وكان له تصريح قبل زواجه من سويدان بأنه تزوج أربع مرات من قبل.

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