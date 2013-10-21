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لهذه الأسباب لن يعرض مسلسل يسرا الجديد في رمضان

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لهذه الأسباب لن يعرض مسلسل يسرا الجديد في رمضان لهذه الأسباب لن يعرض مسلسل يسرا الجديد في رمضان

أكّدت الفنانة يسرا لـ"سيدتي نت"، أنها بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "سرايا عابدين" مع المخرج عمرو عرفة داخل ستوديو المغربي.
وعن دورها قالت يسرا "أجسّد دورا جديدا لم ألعب مثله من قبل، والأيام الأولى للتصوير مع كل النجوم كانت جيدة".
وكشفت يسرا أنّ المسلسل سيكون له طابعاً خاصاً، ومن المتوقع عدم عرضه في رمضان، حيث سيعرض خلال الشهور السابقة لرمضان لأن حلقاته كثيرة .

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