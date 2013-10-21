مباشر – لجنة التسلم تبدأ عملها في الزمالك

غاب ممدوح عباس رئيس الزمالك وأعضاء مجلس إدارته عن تسليم النادي للجنة المكلفة من وزارة الرياضة

ويرفض عباس قرار وزارة الرياضة بإبعاده ومجلس إدارته عن رئاسة الزمالك وتعيين كمال درويش رئيسا للجنة المؤقتة المقرر إدارتها لشؤون النادي الأبيض حتى إجراء الانتخابات المقبلة.

وحضرت لجنة التسلم المكلفة من مديرية الشباب والرياضة بالجيرة إلى مقر النادي صباح الإثنين، إلا أنها لم تجد أي من أعضاء مجلس إدارة عباس.

وأوضحت اللجنة أنها قادرة على تسلم النادي بشرط حضور محسن المنهراوي القائم بأعمال مدير النادي في غياب علاء مقلد لأداء مناسك الحج.

إلا أن المنهراوي رحل عن النادي قبل حضور اللجنة للتسلم.

وقررت لجنة التسلم مواصلة عملها بشكل عادي، حيث أوضحت أنها ستكتفي بالحصول على توقيع فوزي العريان المستشار القانوني.