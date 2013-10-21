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أجمل 3 إطلالات من حفل The Pink Party 2013

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أجمل 3 إطلالات من حفل The Pink Party 2013 أجمل 3 إطلالات من حفل The Pink Party 2013

أُقيم حفل "The Pink Party" في كاليفورنيا مؤخّراً بحضور عدد من أجمل النَّجمات العالميَّات، وقد اخترنا بدورنا أجمل 3 إطلالات ظهرت على السجّادة الحمراء في الحفل.

  1. Anne Hathaway

اختارت فستاناً قصيراً وناعماً باللون الورديّ من تصميم "J Mendel " نسَّقته مع حذاء, وحقيبة، وطلاء أظافر باللون الأسود.

  1. Paz Vega

تألَّقت بفستان أسود قصير وناعم، ونسَّقته بطريقة عصريَّة مع حذاء فضيّ جميل، وحقيبة سهرة ورديَّة بلون ميتاليك عصريّ.

  1. Kate Beckinsale

اختارت فستاناً جميلاً باللون الأحمر من تصميم "Donna Karan" يشابه في تصميمه النَّاعم الفستان الرماديّ الذي ارتدته كل من: Kim Kardashian، و Jennifer Hudson الأسبوع الماضي (شاهديه هنا) .

 

شاهدي في الصُّور أجمل 3 إطلالات من حفل "The Pink Party"، واختاري الأجمل برأيكِ.

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سيدتي