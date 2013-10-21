أجمل 3 إطلالات من حفل The Pink Party 2013

أُقيم حفل "The Pink Party" في كاليفورنيا مؤخّراً بحضور عدد من أجمل النَّجمات العالميَّات، وقد اخترنا بدورنا أجمل 3 إطلالات ظهرت على السجّادة الحمراء في الحفل.
اختارت فستاناً قصيراً وناعماً باللون الورديّ من تصميم "J Mendel " نسَّقته مع حذاء, وحقيبة، وطلاء أظافر باللون الأسود.
- Paz Vega
تألَّقت بفستان أسود قصير وناعم، ونسَّقته بطريقة عصريَّة مع حذاء فضيّ جميل، وحقيبة سهرة ورديَّة بلون ميتاليك عصريّ.
- Kate Beckinsale
اختارت فستاناً جميلاً باللون الأحمر من تصميم "Donna Karan" يشابه في تصميمه النَّاعم الفستان الرماديّ الذي ارتدته كل من: Kim Kardashian، و Jennifer Hudson الأسبوع الماضي (شاهديه هنا) .
شاهدي في الصُّور أجمل 3 إطلالات من حفل "The Pink Party"، واختاري الأجمل برأيكِ.