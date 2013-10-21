تألقي بتصاميم Van Cleef&Arpels الساحرة

ليس غريباً على دار "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels أن تجسّد أحلام المرأة العاشقة للترف والتألق. فلطالما سحرتنا هذه العلامة بتصاميمها الغنيّة التي تعكس تاريخها العريق في عالم تصميم المجوهرات والساعات. وفي آخر مجموعاتها لهذه السنة، اختصرت "فان كليف أند أربلز" كل المسافات التي تأخذنا إلى عالم الجمال والإطلالة الحالمة. ففي مجموعة المجوهرات "بيرلي" Perlee، المصنوعة من الذهب الأصفر والمرصّعة بالماس البرّاق، استطاعت الدار أن ترضي ذوق كل امرأة تبحث عن إطلالة بسيطة وفخمة في الوقت نفسه. فالتصاميم ناعمة وواضحة، تزيّنها دوائر الذهب التي بدت كحبيبات اللؤلؤ الساحرة والتي أضفت على القطع لمسة من الأنوثة. وفي مجموعة "ماجيك الهامبرا" Magic Alhambra ارتأت الدار أن تدخل الى حدائق الجمال لتقطف منها أزهاراً تضعها أمامك في قوالب من الذهب الغني، فكانت النتيجة مجموعة من القطع التي تعكس لطافة المرأة ورقتها.

وللساعات نصيبها في تصاميم "فان كليف أند أربلز" حيث برزت مجموعتا "تشارمز" Charms و"الهامبرا فانتدج" Alhambra Vintage في طليعة تصاميمها لهذه السنة، والتي اتسمت بدقة صناعتها وحرفيتها العالية.

إليك أبرز مجموعات دار "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels من ساعات ومجوهرات. اختاري منها ما يناسب ذوقك ويحقق رغبتك بإطلالة مترفة.

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