"قومى المرأة" يطلق حملة توقيعات من النساء لتمثيل المرأة فى الدستور

أطلق المجلس القومى للمرأة حملة بعنوان "من أجل تمثيل عادل للمرأة المصرية فى الدستور" لجمع توقيعات من نساء مصر، ضمانا لوضع أكثر إنصافاً لهن فى الدستور، عبر المطالبة بأن ينص الدستور على التمثيل العادل والمتوازن للمرأة فى البرلمان.

وطالب المجلس، فى بيان صدر له اليوم، بأن لا تزيد عضوية أى مجلس منتخب عن الثلثين من جنس واحد، وذلك لرفع تلك المطالب للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ولجنة الخمسين.

كان المجلس القومى للمرأة تبنى الحملة إدراكاً منه لنضال المرأة المصرية عبر التاريخ منذ ثورة 1919، ومشاركتها غير المسبوقة فى ثورة 25 يناير 2011، وتعاظُم تلك المشاركة فى ثورة 30 يونيه 2013 بصورة أذهلت العالم، كما أن الواقع يقول إن المرأة المصرية تعول 30% من الأسر علاوة على إسهامها فى الناتج القومى لمصر بنسبة 25%، كما يساهم المجلس القومى للمرأة فى الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى بحوالى 400 مليار جنيه.

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