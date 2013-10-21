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إنشاء 5 أسواق حضارية جديدة لخدمة المواطنين بالخصوص

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إنشاء 5 أسواق حضارية جديدة لخدمة المواطنين بالخصوص إنشاء 5 أسواق حضارية جديدة لخدمة المواطنين بالخصوص

أعلن المهندس عبد البر حشيش، رئيس مدينة الخصوص، عن الانتهاء من إنشاء 5 أسواق حضارية جديدة بمختلف المناطق لخدمة أهالى المدينة، تستهدف القضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين بالشوارع والميادين العامة، والقضاء على معوقات الحركة المرورية.

وأشار "حشيش" إلى أن الوقت الراهن يشهد الاستعداد للبدء فى إنشاء موقف جديد للسيارات بمنطقة "المعاجيني" بتكلفة 700 ألف جنيه، وأن العمل مستمر فى تغطية ترعة الزنانيرى بتكلفة تبلغ نحو 890 ألف جنيه بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، لافتا إلى أن أجهزة المتابعة البيئية تمكنت من تحرير 85 مخالفة للأنشطة الخاصة ببعض مصانع البلاستيك المخالفة للبيئة.

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مصر 365