بالي بيك يقع في حب نجلاء بطلة "الأوراق المتساقطة"

ودّعت الممثلة التركية فخرية أفجين الشهيرة بنجلاء في "الأوراق المتساقطة"، سوء الحظ الذي لازمها مدة عامين كاملين إثر انفصالها عن حبيبها السابق الممثل أوزجان دنيز الشهير بجهاد في "ندى العمر"، وفشل مسلسلها الأخير "وداعا"، من خلال نجاح مسلسلها الجديد "طائر النمنمة" الذي يجمعها للمرة الأولى بالممثل بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك في "حريم السلطان".

وتؤدي فخرية في المسلسل دور فتاة يتيمة تدعى فريدة يضعها أقرباؤها في مدرسة داخلية، وتنشأ قصة حب دافئة بينها وبين إبنهم الطبيب الشاب الذي رغم علاقته مع امرأة أخرى يتسلل حبها إلى قلبه، ويتحمل شقاوتها ومرحها، ويتنافس عليها مع رجل آخر فمن يفوز بها في النهاية؟

حقّّق هذا العمل في حلقاته الثلاثة الأولى عند عرضه مساء كل ثلاثاء في تركيا، أعلى نسبة مشاهدة متقدماً على مسلسلات كبرى ما يشير إلى حب المشاهدين الأتراك للدراما الرومانسية بشكل خاص.

هذا المسلسل هو الثاني بعد "حريم السلطان" للمنتج التركي الشهير تيمور ساوجي ،الذي اختار أبطاله بعناية واثقاً من نجاحه، معتمداً على الخط الكلاسيكي المرح حيث تدور أحداث المسلسل في منتصف القرن العشرين.

ومن المقرر أن يشارك المنتج بمسلسله في مهرجان "كان" التلفزيوني، حيث سينافس عشرات الأعمال العالمية الضخمة، وقد رافق النسخة التي تغير إسمها من "طائر النمنمة" إلى "طائر الحب" لحضور حفل افتتاح عرضه، بطلاه فخرية أفجين وبوراك أوزجيفيت اللذان قوبلا بحفاوة من وسائل الإعلام الفرنسية التي أحبتهما كثنائي أنيق وجميل في المهرجان.

وقامت روسيا بشراء حق عرضه ودبلجته لتكون بذلك أول دولة أجنبية تحصل على حقوق بثه في قنواتها العامة والخاصة، ومتوقع أن تقوم عدة دول أوروبية بشراء حقوقه في "كان"، ولم يعرف بعد من القناة العربية التي ستفوز بحق بثه لديها قبل القنوات الأخرى.

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