الكوليرا تقتل وتصيب 69 شخصا بوسط نيجيريا

ذكرت مصادر طبية بولاية "بلاتو" بوسط نيجيريا أمس الأحد، أن داء الكوليرا قتل 8 أشخاص وأصاب 61 آخرين بقرية "نامو" بالولاية خلال الأسابيع الماضية.

وقال الدكتور ريمو بورين اخصائى علم الأوبة بمستشفيات الولاية فى تصريح صحفى: "إن المصابين ما زالوا يعالجون بمستشفيات مختلفة فى الولاية، مشيرا إلا أن المرض القاتل يقضى على ضحاياه فى وقت قصير، إذا لم يتم معالجتهم على وجه السرعة".

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من انتشار الكوليرا، والتى أودت بحياة أكثر من 1500 شخص فى نيجيريا خلال الأعوام الماضية، حيث قال مارتن دوز المتحدث الإقليمى باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف ): " طبقا لأرقام الأمم المتحدة فقد توفى 1555 شخصا نتيجة الإصابة بالمرض فى نيجيريا أكبر دولة إفريقية، من حيث عدد السكان بالإضافة إلى إصابة عشرات ألالاف خلال الأعوام القليلة الماضية."

وتقول اليونيسيف "إن الأمطار الغزيرة والفيضانات فى المناطق الريفية بالإضافة إلى سوء منشآت الصرف الصحى، تتسبب فى زيادة تفشى الكوليرا التى تنتشر عادة من خلال الطعام والمياه الملوثة بالبكتيريا".