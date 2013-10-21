أخبار عاجلة

المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الكوليرا تقتل وتصيب 69 شخصا بوسط نيجيريا

Google+ Print
الكوليرا تقتل وتصيب 69 شخصا بوسط نيجيريا الكوليرا تقتل وتصيب 69 شخصا بوسط نيجيريا

ذكرت مصادر طبية بولاية "بلاتو" بوسط نيجيريا أمس الأحد، أن داء الكوليرا قتل 8 أشخاص وأصاب 61 آخرين بقرية "نامو" بالولاية خلال الأسابيع الماضية.

وقال الدكتور ريمو بورين اخصائى علم الأوبة بمستشفيات الولاية فى تصريح صحفى: "إن المصابين ما زالوا يعالجون بمستشفيات مختلفة فى الولاية، مشيرا إلا أن المرض القاتل يقضى على ضحاياه فى وقت قصير، إذا لم يتم معالجتهم على وجه السرعة".

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من انتشار الكوليرا، والتى أودت بحياة أكثر من 1500 شخص فى نيجيريا خلال الأعوام الماضية، حيث قال مارتن دوز المتحدث الإقليمى باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف ): " طبقا لأرقام الأمم المتحدة فقد توفى 1555 شخصا نتيجة الإصابة بالمرض فى نيجيريا أكبر دولة إفريقية، من حيث عدد السكان بالإضافة إلى إصابة عشرات ألالاف خلال الأعوام القليلة الماضية."

وتقول اليونيسيف "إن الأمطار الغزيرة والفيضانات فى المناطق الريفية بالإضافة إلى سوء منشآت الصرف الصحى، تتسبب فى زيادة تفشى الكوليرا التى تنتشر عادة من خلال الطعام والمياه الملوثة بالبكتيريا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365