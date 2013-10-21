الخضروات والفاكهة تحمى المرأة من الشعور بالتعب والإرهاق

كثير ما تشعرالنساء بالتعب والإرهاق من أقل مجهود دون الإصابة بأى مرض، وهو ما يفسره دكتور محمد حلمى عضو جمعية الشرق الأوسط للعلاج البديل، مشيرا إلى أن التعب والإجهاد معناه أن الجسم ينقصه واحد أو أكثر من العناصر الغذائية الهامة، وهى:

1- البروتينات، التى تتواجد فى الأسماك، واللحوم، والبقول، ومنتجات الألبان، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين لا يتناولون الأطعمة الغنية بالبروتينات فى وجباتهم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، والتوتر، والقلق، وضعف القدرة البدنية، وذلك مقارنةً بالأشخاص الذين يتناولون البروتين فى وجباتهم اليومية بصورة مستمرة، ذلك أنها غنية بالأحماض الأمينية التى تعمل على بناء الجسم وتجديد الخلايا، كما تساعد على زيادة مستويات الناقلات العصبية فى الجسم وهى المسئولة عن الانتباه ورفع الحالة المعنوية.

2. الحديد، الذى يتواجد فى اللحوم الحمراء، والعسل الأسود، وفول الصويا. وأشار حلمى، إلى أن نقص الحديد فى الجسم هو السبب الرئيسى للإصابة بالأنيميا، والتى تؤدى إلى نقص مستوى كرات الدم الحمراء فى الجسم، وبالتالى الشعور بالتعب والإرهاق عند بذل أقل مجود. لذلك ينصح بالحرص على تناول الكمية التى يحتاجها الجسم من الحديد يومياً (حوالى 18 ملليجرام)، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل البسلة والبقوليات، مع الأطعمة الغنية بفيتامين ج، لأن فيتامين ج يساعد على زيادة امتصاص الحديد فى الدم.

3. الكربوهيدرات المركبة، وتوجد فى الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، وقد أشار حلمى إلى أن الكربوهيدرات هى المصدر الأول للطاقة التى يحتاجها الجسم، وفى دراسة بريطانية حديثة أجريت على 142 متطوعاً خضعوا لتناول الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية فى وجبة الإفطار لمدة أسبوعين، لاحظ الباحثون أن هؤلاء الأشخاص قد تحسنت لديهم مستويات الطاقة والتركيز وانخفضت نسبة الإحباط الانفعالى مقارنة بما كانوا عليه قبل تناول تلك الأطعمة فى الإفطار. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية تعتبر مصدراً جيداً أيضا لفيتامينات المجموعة (ب).

4. فيتامين ج، ويوجد فى الموالح والحمضيات، والفلفل، والبروكلى، حيث أكدت الدراسات الطبية الحديثة أن نقص فيتامين ج مرتبط بالشعور بالتعب والإرهاق. ذلك أنه ضرورى للحفاظ على عمل الغدة الكظرية، والتى تساعد على منع الشعور بالإجهاد نتيجة الضغط البدنى، أو الانفعالى، كذلك فإن فيتامين ج يساعد فى الوقاية من الأمراض ورفع الحالة المعنوية، ويزيد من امتصاص الحديد فى الدم، وويوجد فى الفواكه والحمضيات مثل، مثل الليمون، واليوسفى، والبرتقال، والجوافه، وكذلك إضافة الخضروات الغنية بهذا الفيتامين، مثل البروكلى والفلفلو السلطة دون طهى، لأن الطهى يفقدها حوالى ربع ما تحتويه من فيتامين ج.

5. الماغنسيوم، ويوجد فى السبانخ، ولب القرع، واللوز، حيث يؤدى نقص عنصر الماغنسيوم فى الجسم إلى الإصابة بآلام الظهر والعنق، والتوتر، والإجهاد، وضعف العضلات، وقلة الشهية، والإحساس بالغثيان، وكذلك يؤدى إلى سرعة ضربات القلب أو ما يسمى بخفقان القلب، وتحتاج المرأة من 310 إلى 320 ملليجرام من الماغنسيوم يومياً، وهو ما يعادل 2 فنجان صغير من السبانخ المطهية أو فنجان ونصف من لب القرع العسلى (اللب الأبيض).

6. مركبات البيتا كاروتين، وتوجد فى الجزر، والبطاطا، والسبانخ، وتساعد على زيادة وتقوية مناعة الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا وأنواع الحساسية المختلفة، كما أنها ضرورية للحفاظ على كرات الدم الحمراء.

7. البوتاسيوم، ويوجد فى الأفوكادو، والقرع، والموز، والفراولة، ويؤدى نقص البوتاسيوم إلى زيادة الشعور بالتوتر والإجهاد البدنى والعضلى.

وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يقل لديهم مستوى البوتاسيوم فى الجسم تكون قبضة يديهم ضعيفة مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم نقص فى البوتاسيوم، ويساعد البوتاسيوم على نقل المواد الغذائية إلى الخلايا، والحفاظ على توازن مستوى الماء فى الجسم، وينظم حركة العضلات، ويعمل على الحفاظ على صحة الجهاز العصبى والقلب.

وفى النهاية يقدم حلمى نصيحة عامة إلى كل امرأة بالإكثار من تناول الخضروات الورقية والفاكهة الطازجة فى الوجبات اليومية للحصول على كل ما يحتاجه جسمك من عناصر غذائية ضرورية.