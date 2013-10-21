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ارتفاع الضغط يعرض الحامل للإصابة بالسكتة الدماغية

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ارتفاع الضغط يعرض الحامل للإصابة بالسكتة الدماغية ارتفاع الضغط يعرض الحامل للإصابة بالسكتة الدماغية

كشف المؤتمر العلمى الكندى للسكتة الدماغية عن معلومات جديدة وهامة بشأن أحد الاضطرابات المرضية وتأثيرها على السيدات الحوامل، وأذيعت هذه النتائج فى الثامن عشر من شهر أكتوبر الجارى.

وأشار الدكتور أرافيند جانيش، أستاذ علم الأعصاب فى جامعة كالجارى الكندية، إلى أن ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل يرفع بشكل ملحوظ خطر إصابة هؤلاء السيدات بالسكتة الدماغية مستقبلاً خلال مراحل لاحقة من حياتهم، وخاصة إذا كانت المرأة مصابة بتسمم الحمل، والذى يرتفع فيه الضغط الدموى بشدة.

وأضاف جانيش أن السيدات اللاتى عانين من ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل معرضات لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية مستقبلاً بنسبة 40%، مقارنة بالسيدات الحوامل غير المصابات به، لافتاً إلى ضرورة أن تخضع هؤلاء السيدات لتشخيص وفحص دورى منتظم وقياس الضغط الدموى باستمرار واللجوء إلى الأطباء حال ملاحظة أى ارتفاع فى مستوياته.
> ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد المشاكل الطبية الشائعة التى تصيب السيدات الحوامل، وتتعرض له حوالى 3% منهن، وتكمن خطورته فى أنه يعرض الأجنة لمخاطر صحية متعددة أبرزها الحد من تدفق الدم إلى المشيمة مع زيادة فرص حدوث الولادة المبكرة.

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