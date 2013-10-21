3 خطوات لتحصلي على مكياج الستينات

إذا اشتقتِ إلى مكياج الستينات؟ فلِمَ لا تستعيديه بثلاث خطوات بسيطة؟؟ تمتَّعي بمكياج يعيدكِ إلى الستينات عن طريق عيون أوسع ورموش أطول مع خطوات "سيِّدتي نت" الثَّلاث:

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1- رموش أطول

يتميَّز مكياج الستينات برموش كثيفة وطويلة، وهو ما يمكنكِ الحصول عليه باستخدام الماسكارا.

احصلي على ماسكارا بفرشاتها ذات شكل السَّاعة الرمليَّة التي تشتمل على انحناءات في المناطق اللازمة لتتناغم بشكل تام مع خط الرموش، فتدفعها إلى أعلى، وتبرزها أكثر إلى الخارج لخلق شكل أوسع وأكثر جرأة للعينين.

وإذا لم يكن بإمكانكِ شراء أحدث أنواع الماسكارا، يمكنكِ استخدام الماسكارا العاديَّة الخاصَّة بكِ مع استخدام تكنيك إطالة الرموش، والذي يعتمد على وضع طبقة من زيت الخروع على الرموش مع تمشيط الرموش جيداً باستخدام فرشاة ماسكارا قديمة قبل استخدام الماسكارا؛ وذلك لأنَّ تمشيط الرموش بزيت الخروع يصل لأصغر وأقصر شعيرات الرموش ويمنحها مظهراً أطول وأكثر بروزاً.

2- قلم تحديد العيون

لإكمال إطلالة عينيكِ، أنتِ بحاجة إلى قلم تحديد عيون احترافيّ ليمكِّنكِ من رسم عينيكِ بخطوط دقيقة أو سميكة بدقَّة متناهية.

اختاري أفضل أنواع أقلام التحديد حتى تكون مقاومة للماء والعرق والتلطخ والتقشر، كما يفضَّل أن تختاري أقلام العيون المتطوِّرة، والتي تتميَّز بتركيز مرتفع من الصبغات ليمنحكِ خطوطاً حالكة السَّواد.

3- أحمر شفاه جريء

أمَّا عن شفاه الستينات فبالتأكيد ستكون باللون الأحمر الصَّارخ ليعكس أنوثتكِ وجرأتكِ، لذا تمتَّعي بطبقة من أحمر الشِّفاه أحمر اللون اللامع أو القاتم، وتذكَّري بأنَّه لن تكتمل إطلالتكِ إلا بعد اكتمال ثقتكِ بنفسكِ... فتألَّقي.

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