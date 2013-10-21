نصائح خبيرة النجوم لشتاء آمن على بشرتكِ

مع بداية أيام الشِّتاء الباردة، قد تظنُّ السيِّدات أنَّه لا يوجد شيء أكثر متعة من الحصول على حمام ساخن للاسترخاء والهدوء، ولكن هل أنتِ متأكَّدة من أنَّ هذا الحمام سيكون ممتعاً لبشرتكِ أيضاً؟

بدايةً تصف خبيرة تجميل النجوم العالميَّة Nichola Joss حمام الماء السَّاخن بأنَّه أسوأ شيء يمكن للسيِّدة أن تقدِّمه لبشرتها في الشِّتاء، فقد تقوم بتجريد الجلد من جميع حواجز الرطوبة المتواجدة به باستخدامها الحمام السَّاخن حتى وإن كان مرَّة واحدة في الأسبوع.

وتنصح كل سيِّدة قائلة: "يجب أن تجعلي تقشير بشرتكِ من أنظمة رعاية جسمكِ الروتينيَّة، فإذا قمتِ بتقشير بشرتكِ مرَّتين أسبوعياً بواسطة مقشِّر طبيعيّ للبشرة أو منتج تجاريّ، فلن تكوني بحاجة إلى الحمام السَّاخن على الإطلاق، فتقشير البشرة سيكون كافٍ لإزالة الخلايا الميتة في بشرتكِ، وتجديد الدورة الدمويَّة في الجسم".

وتؤكِّد Joss على أهميَّة ترطيب البشرة فور الانتهاء من تقشير البشرة، وفور الانتهاء من الاستحمام كذلك، وتضيف: "بعد الانتهاء من الاستحمام سيكون أمامكِ 3 دقائق لترطيب بشرتكِ قبل انسداد مسام البشرة مرَّة أخرى، لذا اختاري الكريم الملائم لنوعيَّة بشرتكِ ونسبة جفافها، ودللي كامل جسمكِ به بعد الاستحمام مباشرة، حتى تصبح بشرتكِ رطبة وغير قابلة للاختراق".

وفي النهاية، تنصح Joss كل سيِّدة بالابتعاد عن الملابس الضيِّقة والأقمشة الصوفيَّة السَّميكة، فاحتكاكها المباشر بالبشرة لفترات طويلة في الشتاء قد يسبب جفاف بشرتكِ، لذا استبدلي هذه الملابس بالملابس القطنيَّة المريحة، والتي لا تسبب تهيِّج البشرة وجفافها، وابتعدي عن الصابون المطهِّر والمعقم الذي قد يزيد من جفاف يديكِ وتشققهما دون أن تشعري بذلك.

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