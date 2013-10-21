أنشيلوتي لريال مدريد: الهجوم ثم الهجوم.. ثم الهجوم

"من الممكن أن نخسر، ولكن لا يمكن أن نستمر في اللعب بهذا الشكل".. هذا ما قاله الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لمساعديه قبل مواجهة مالاجا.

وحقق ريال فوزا هاما على مالاجا يوم السبت في الجولة التاسعة من الليجا 2-0.

وكان بيرند شوستر المدير الفني لمالاجا قد قال قبل المباراة أنه سيحاول أن يستغل الحالة الغريبة التي يمر بها ريال، لتحقيق الفوز عليه في سنتياجو برنابيو.

وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن أنشيلوتي طلب من لاعبيه أن يكونوا أكثر فاعلية على المرمى في مباراة مالاجا، وأن يتخلصوا من السلبية التي أضاعت خمس نقاط في الليجا حتى الآن.

أنشيلوتي قال للاعبيه قبل مباراة مالاجا: "الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم".

وقدم لاعبو ريال عرضا هجوميا جيدا في مواجهة مالاجا، حيث سيطروا تماما على الكرة ولولا تألق الأرجنتيني دانيال كاباييرو حارس مالاجا لكانت النتيجة أكبر.