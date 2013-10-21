مقتل أربعة إرهابيين على الحدود الجزائرية التونسية

ذكرت مصادر عسكرية جزائرية مطلعة أن قوات الجيش الوطنى الشعبى تمكنت خلال الــ24 ساعة الماضية من القضاء على 4 إرهابيين فى اشتباك مسلح على الشريط الحدودى لولاية تبسة مع تونس.

ونقلت صحيفة "الفجر" فى عددها الصادر اليوم الاثنين عن المصادر نفسها إن هؤلاء الإرهابيين يحتمل أن يكونوا من الفارين من منطقة المواجهات مع الجيش التونسى فى منطقة باجة غرب تونس مشيرة إلى أن ثلاثة منهم تونسيين والرابع جزائرى وتتراوح أعمارهم بين 35 و45 سنة.

وأضافت المصادر أن 5 جنود من الجيش الشعبى الوطنى أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة خلال العملية حيث تم نقلهم إلى المستشفى العسكرى بالمدينة الجديدة بقسنطينة على متن مروحية عسكرية.

وتمكنت قوات الجيش الشعبى الوطنى خلال نفس العملية من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة التى كانت بحوزة المجموعة الإرهابية من بينها رشاشات كلاشينكوف وسيمينوف، وعدد من القنابل والألغام المضادة للبشر، ومناظير ميدانية ليلية.

يذكر أن قوات الجيش الوطنى تقوم منذ مدة بعمليات تمشيط واسعة النطاق ومكثفة على الحدود الجزائرية- التونسية كما قررت قيادة الجيش الشعبى ـ إثر تدهور الأوضاع داخل تونس نهاية الأسبوع الماضى ـ تعزيز تواجد القوات العسكرية على الحدود.