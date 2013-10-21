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مقتل وإصابة 7 من رجال الأمن فى محاولة اقتحام مبنى قيادة شرطة الفلوجة

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مقتل وإصابة 7 من رجال الأمن فى محاولة اقتحام مبنى قيادة شرطة الفلوجة مقتل وإصابة 7 من رجال الأمن فى محاولة اقتحام مبنى قيادة شرطة الفلوجة

أفاد مصدر أمنى بمحافظة الأنبار بأن 7 من عناصر الأمن سقطوا بين قتيل وجريح، بينهم ضابط فى هجوم مسلح على مديرية شرطة الفلوجة، وسط المدينة بمحافظة الأنبار.

وقال المصدر إن عناصر مسلحة هاجمت صباح اليوم الاثنين بأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة مديرية شرطة الفلوجة، مما أدى إلى مقتل ضابط برتبة رائد وشرطى وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة. وأضاف أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا حول مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثتى القتيلين إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادى تشهد منذ فترة طويلة أعمال عنف بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، فيما تقوم القوات الأمنية بعمليات دهم وتفتيش، بحثا عن المسلحين الذين يعتقد أنه وراء أعمال العنف فى المحافظة.

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