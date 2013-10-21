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انفجار عنيف يهز منطقة مذبح شمال غرب صنعاء

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انفجار عنيف يهز منطقة مذبح شمال غرب صنعاء انفجار عنيف يهز منطقة مذبح شمال غرب صنعاء

هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع انفجار عنيف هز منطقة مذبح شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر يمنى مسئول، فى تصريح له اليوم، إن انفجارا وقع بالقرب من جولة مذبح أعقبه إطلاق نار كثيف، فيما سمع دوى انفجار شديد لم يعرف من يقف وراءه.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا صباح اليوم الاثنين انفجارات أعقبها إطلاق للرصاص بالقرب من جولة مذبح شمال العاصمة صنعاء.

ويتزامن ذلك مع انقطاع التيار الكهربائى عن العاصمة صنعاء والعديد من المدن اليمنية بما فى ذلك المنطقة القريبة من منزل الرئيس عبدربه منصور هادى الواقع بالقرب من منطقة الاشتباك.

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مصر 365