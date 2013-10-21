«الداخلية» تعرض روبوت لإبطال مفعول المتفجرات

تعرض وزارة الداخلية في جناحها الخاص في جيتكس عدداً من الخدمات الذكية المجانية للزوار والتي يبلغ عددها 37 خدمة من ضمنها التسجيل في البوابات الالكترونية مجانا ولكافة الجنسيات والتي توفر وقت المسافر أو القادم الى الدولة ليكون 10 ثوان فقط عبر اعتمادها على تقنية البصمات الحيوية.

وكشف الرائد محمد احمد الزعابي مدير مشروع المنافذ الالكترونية بوزارة الداخلية ان هذه التقنية الاولى من نوعها في العالم من حيث تطبيق 3 بصمات حيوية تتمثل في بصمة العين والوجه والاصابع، وانه يمكن لأي شخص مقيم ان يستفيد من وجود جناح الوزارة في معرض جيتكس والتسجيل في النظام الالكتروني عبر احضار جوازه سفر الاصلي وبطاقة الهوية، لافتا الى انه يصلح لجميع انواع الجوازات ما عدا المكتوبة بخط اليد.

ولفت الزعابي الى ان الهدف من هذه البوابات يكمن في توفيرها لوقت المسافر وعدم الانتظار في طوابير طويلة ولا تستغرق سوى 10 ثوانٍ مؤكدا ان اجراء عمليات التجميل وارتداء العدسات الطبية لا يؤثر في الية عمل الاجهزة، وانه يمكن لأي شخص مقيم ان يستفيد من الخدمة بما في ذلك الاطفال ممن تزيد اعمارهم على 5 سنوات.

وقال الرائد محمد الزعابي انه تم تسجيل 500 الف شخص في البوابات الذكية في المرحلة الاولى والثانية التي اطلقت في مدينتي ابوظبي والعين، منوها بانه تم تركيب 9 بوابات ذكية في ابوظبي وان البطاقة ستسهل دخول وخروج المسافرين، داعيا الجمهور الى الاستفادة من فترة التسجيل خلال معرض جيتكس.

من ناحية اخرى اكد مساعد اول علي الكربي فنى ذخيرة ومتفجرات انه لأول مرة تعرض وزارة الداخلية سيارة ابطال مفعول المتفجرات ( روبوت آلي) والتي تعتبر من الاحدث في العالم وتتميز باحتوائها على 7 كاميرات منها كاميرات مزودة بالانارة لاستخدامها في الاماكن المظلمة.

ولفت الكربي الى ان السيارة الجديدة تهدف الى الحفاظ على حياة الانسان عبر الاستغناء عن خبراء المتفجرات ومنع تعريض حياتهم للخطر في حال الاشتباه بالأجسام الريبة حيث يمكن التحكم بالسيارة عن طريق الكمبيوتر عن بعد ونقل صورة حية لما يدار حول السيارة وهو الامر الذي صممت من اجله.

واشار الكربي الى ان السيارة يمكنها ان تقوم بـ 16 حركة ذكية منها التأقلم مع طبيعة المكان المراد التحقق منه، بالاضافة الى امكانية تركيب اسلحة بها مثل كاسر الزجاج في حالة توجيهها داخل سيارة.

الكلاب البوليسية

جذبت الكلاب البوليسية التي تواجدت بصحبة مدربيها في الجناح الخاص بوزارة الداخلية زوار معرض جيتكس الذين حرصوا على مشاهدتها وهي تطيع الاوامر وتقوم ببعض الحركات الاستعراضية والتي تضمنت البحث عن المدرب وسط أفراد الجمهور واصدار اصوات استغاثة.