أخبار عاجلة

المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

منظمة العفو الدولية:لا تحسن فى أوضاع حقوق الإنسان فى السعودية

Google+ Print
منظمة العفو الدولية:لا تحسن فى أوضاع حقوق الإنسان فى السعودية منظمة العفو الدولية:لا تحسن فى أوضاع حقوق الإنسان فى السعودية

نددت منظمة العفو الدولية بـ"الأوضاع السيئة" لحقوق الإنسان فى ، مطالبة بـ"محاسبة" الرياض على عدم وفائها بوعودها بتحسين هذه الأوضاع، وذلك فى بيان صدر قبيل اجتماع للأمم المتحدة فى جنيف حول حقوق الإنسان فى المملكة.

وقالت المنظمة فى بيان نشرته بالعربية على موقعها الإلكترونى، إن المملكة "تقاعست فى كل مرة عن الوفاء بوعودها بمعالجة الأوضاع السيئة لحقوق الإنسان فى البلاد".

ونقل البيان عن فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة قوله، "ثبت أن الوعود السابقة للمملكة العربية السعودية، ليست سوى فقاعات من الهواء الساخن، والمملكة تركن إلى نفوذها السياسى والاقتصادى، لمنع المجتمع الدولى من انتقاد سجلها السيئ من حقوق الإنسان".

وأضاف أن "السلطات السعودية تقاعست عن تنفيذ أى من التوصيات التى وردت فى المراجعة الأخيرة التى قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - المعروفة بالمراجعة الدورية العالمية- والتى أجريت عام 2009".

وأوضح أنه "منذ أربع سنوات، ذهب الدبلوماسيون السعوديون إلى جنيف، وقبلوا بسلسلة من التوصيات من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى بلادهم. ومنذ ذلك الحين لم تتقاعس السلطات السعودية عن القيام بأى فعل فحسب، بل أنها صعدت من القمع".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً