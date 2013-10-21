أخبار عاجلة

المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"الإفتاء" الليبية تدعو الحكومة لوضع حد لـ"مسلسل الدماء"

Google+ Print
"الإفتاء" الليبية تدعو الحكومة لوضع حد لـ"مسلسل الدماء" "الإفتاء" الليبية تدعو الحكومة لوضع حد لـ"مسلسل الدماء"

دعت "دار الإفتاء الليبية" والمؤتمر الوطنى العام (برلمان مؤقت) إلى وضع حد "للمسلسل الدموى" الذى تشهده البلاد، محملة كليهما "مسئولية الدماء التى تسفك، والحرمات التى تنتهك".

وأعربت دار الإفتاء، فى بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية مساء أمس الأحد، عن "ألمها الشديد من التجاوزات وانتهاك الحرمات" المرتكبة فى البلاد، موضحة أن "كل مرتكب لعملية اختطاف أو متعد على أرواح أو أموال أو أعراض، هو مجرم مدان أيا كانت الجهة التى تتولاه وأيا كانت أسبابه ودعاواه، وأيا كان مستهدفوه وضحاياه".

وأدانت "دار الإفتاء" حادث اختطاف رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان، والذى جرى فى 10 أكتوبر الجارى (لعدة ساعات)، و"كافة عمليات الاغتيال والتفجيرات واختطاف الأبرياء التى تحدث بصورة مستمرة، مشيرة إلى أن هذه الأعمال لم تستثن أحدا.

وحملت دار الإفتاء الحكومة "مسئولية الدماء التى تسفك، وأموال الدولة التى تهدر، والحرمات التى تنتهك" باعتبارها الجهة التنفيذية فى الدولة والمسئولة عن أمن مواطنيها، كما حملت المؤتمر الوطنى العام المسئولية عن تفريطه فى أداء دوره الرقابى على الحكومة.

وأشار البيان إلى "ما يحدث كل يوم على مرأى ومسمع من الحكومة والمؤتمر الوطنى العام والمؤسسات الأمنية دون أن يتحركوا ليضعوا حدا لهذا المسلسل الدموى"، معتبرة "حراك المسئولين بعد وقوع المصيبة لا يعدو أن يكون للتعازى ولملمة الجراح".

وكان رئيس الوزراء الليبى على زيدان قد اتهم، فى مؤتمر صحفى أمس الأحد، النائبين "إسلاميين" بالمؤتمر الوطنى العام (برلمان مؤقت) مصطفى التريكى ومحمد الكيلانى، بالضلوع فى عملية اختطافه التى تعرض لها الأسبوع قبل الماضى، لإجباره على الاستقالة.

وهو ما نفاه النائبان (مستقلان حزبيا ولكن ينضويان تحت كتلة الوفاء للشهداء، ذات توجه إسلامى) اللذان أعلنا نيتهما التقدم ببلاغ لدى النائب العام للتحقيق فى اتهام زيدان ضدهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول