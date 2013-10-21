الأخبار المتوقعة من اليوم السابع اليوم الاثنين

القاهرة: تعود بعثة الحج الرسمية للدولة برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إلى القاهرة، بعد انتهاء مهمتها بالأراضى السعودية، والاطمئنان على بداية عودة الحجاج المصريين.

القاهرة: تستكمل محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وتستمع المحكمة، فى جلسة سرية، إلى شهادة قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق اللواء أركان حرب حسن الروينى، ورئيس مباحث سجن المنيا، أثناء الثورة المقدم عمر الدردير.

باريس: تشارك مصر فى أعمال اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية بباريس بين الدول الأعضاء باللجنة ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، ويمثل مصر فى الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار الدكتور محمد بدر الدين. وتناقش اللجنة آخر تطورات مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.

الرياض: يصل إلى السعودية العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، فى زيارة عمل، يعقد خلالها جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وآخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة.

أسوان: يتفقد وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز المنشآت الشبابية بمحافظة أسوان، للوقوف على أوضاعها، والتعرف على احتياجاتها، تمهيدا لتلبيتها، للقيام بدورها بالشكل الأمثل.

صنعاء: يستأنف مؤتمر الحوار الوطنى أعماله فى صنعاء، وسط استمرار الخلافات العاصفة بين المفاوضين من الشمال والجنوب بشأن شكل الدولة، حيث يصر الجانب الأول على دولة اتحادية من خمسة أقاليم، فيما يصر الثانى على دولة اتحادية من إقليمين.

عمان: يستضيف الأردن الاجتماعات التحضيرية للمنتدى الاقتصادى الثالث العربى اليابانى، وذلك برئاسة حمدى الطباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب.

فيلنيوس: يعقد الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) جلسة مباحثات مع رئيس ليتوانيا دالياجر يبوسكايتى فى العاصمة (فيلنيوس).

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