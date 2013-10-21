الحرقة والرائحة الكريهة تكشف إصابتك بالتهابات المهبل

يعانى عدد كبير من السيدات من التهابات المهبل وهذه الالتهابات لها العديد من الأعراض التى لا تستطيع بعض السيدات ملاحظتها، وعادة ما يكون ذلك الالتهاب فى الغشاء المخاطى للمهبل، ويتسبب فى زيادة الإفرازات المهبلية وقد يتطور ويصل للرحم وقناة فالوب ليزداد ويسبب العقم.

أكد دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا يرجع السبب وراء التهابات المهبل إما بسبب بلوغ المرأة لسن اليأس فتحدث تلك الالتهابات وتتسبب فى نقص هرمون الأستروجين وقد تحدث الالتهابات نتيجة استخدام وسائل كالواقى الذكرى، وهناك عدد من الأعراض التى تكشف الإصابة بتلك الالتهابات كوجود حرقة ورائحة كريهة فى المهبل مع وجود حرقان أثناء التبول وألم عند الاتصال الجنسى.

وأوضح أنه يمكن التشخيص عن طريق الفحص المجهرى للسائل المهبلى. لمعرفة أسباب الالتهابات المهبلية وعلاجها وكثيرا يلجأون للمضادات الحيوية للتغلب على مشاكل والتهابات المهبل بجانب استخدام المراهم التى تحتوى على الكورتيزون، وقد تتسبب التهابات المهبل فى وجود ألم أثناء التبول مع وجود رائحة تشبه رائحة السمك.

ونصح المرأة عندما تلاحظ تلك الأعراض، بأن تتوجه للطبيب مباشرة حتى تحصل على العلاج المناسب لحالتها وحتى تتمكن من وقف تلك الالتهابات التى تتعرض لها لأن تلك الالتهابات قد تؤثر عليها وتفقدها القدرة على التعامل فى الحياة الزوجية.