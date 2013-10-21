ما الأعراض الخاصة بفترة التبويض؟

ترغب عدد كبير من السيدات فى معرفة وقت التبويض التى تستطيع من خلاله المرور بتجربة الحمل، وقد لا تستطيع إدراك ذلك بسهولة إلا أن هناك مجموعة من الأعراض التى يمكن من خلالها أن تدرك المرأة ما كانت تمر بمرحلة التبويض أم لا، يوضحها دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا قد يصادف حدوث التبويض لدى المرأة نزول قليل من الدم أو سائل يأخذ اللون الوردى وقد تشعر المرأة بألم فى البطن مع ظهور نوع من السيلان الأبيض يتوافق مع تلك الفترة من التبويض وتشعر به المرأة لذا على المرأة أن تسعى لإقامة علاقة زوجية فى تلك الفترة إذا كانت تسعى للحمل، وقد يلجأ بعض السيدات لجهاز يتم شراؤه من الصيدليات يكشف عن التبويض فى البول، وهو جهاز يشبه جهاز اختبار الحمل إلا أن كثيرا منهن يعتمدن على الأعراض الخاصة بالتبويض وذلك لبيان مدى القدرة على التبويض من عدمه، ولكى يحدث حمل لابد من مرور الحيوانات المنوية من المهبل لعنق الرحم لتصل لداخل الرحم ولكى تكون تلك العملية سلسة بدون مشاكل لابد من التأكد العناية بالنظافة الشخصية حتى لا تقتل الحيوانات المنوية وتكون قادرة على تخصيب البويضة، وبالتالى حدوث الحمل أما من لا ترغب فى الحمل فيمكنها إقامة علاقة زوجية بعد فترة التبويض التى تأتى بعد الدورة الشهرية مباشرة.