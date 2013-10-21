أخبار عاجلة

المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ما الأعراض الخاصة بفترة التبويض؟

Google+ Print
ما الأعراض الخاصة بفترة التبويض؟ ما الأعراض الخاصة بفترة التبويض؟

ترغب عدد كبير من السيدات فى معرفة وقت التبويض التى تستطيع من خلاله المرور بتجربة الحمل، وقد لا تستطيع إدراك ذلك بسهولة إلا أن هناك مجموعة من الأعراض التى يمكن من خلالها أن تدرك المرأة ما كانت تمر بمرحلة التبويض أم لا، يوضحها دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا قد يصادف حدوث التبويض لدى المرأة نزول قليل من الدم أو سائل يأخذ اللون الوردى وقد تشعر المرأة بألم فى البطن مع ظهور نوع من السيلان الأبيض يتوافق مع تلك الفترة من التبويض وتشعر به المرأة لذا على المرأة أن تسعى لإقامة علاقة زوجية فى تلك الفترة إذا كانت تسعى للحمل، وقد يلجأ بعض السيدات لجهاز يتم شراؤه من الصيدليات يكشف عن التبويض فى البول، وهو جهاز يشبه جهاز اختبار الحمل إلا أن كثيرا منهن يعتمدن على الأعراض الخاصة بالتبويض وذلك لبيان مدى القدرة على التبويض من عدمه، ولكى يحدث حمل لابد من مرور الحيوانات المنوية من المهبل لعنق الرحم لتصل لداخل الرحم ولكى تكون تلك العملية سلسة بدون مشاكل لابد من التأكد العناية بالنظافة الشخصية حتى لا تقتل الحيوانات المنوية وتكون قادرة على تخصيب البويضة، وبالتالى حدوث الحمل أما من لا ترغب فى الحمل فيمكنها إقامة علاقة زوجية بعد فترة التبويض التى تأتى بعد الدورة الشهرية مباشرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365