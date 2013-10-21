دراسة قلة النوم تسبب السمنة

الحفاظ على الوزن المثالى يبدأ من السرير!!! هذا ما أظهرته دراسة حديثة من أن قلة النوم، يؤدى إلى السمنة, وبينت الدراسة أن قلة النوم يؤدى إلى ارتفاع نسبة إفراز هرمون الجريلين الفاتح شهية الذى يسبب الشعور بالجوع فضلا عن انخفاض نسبة هرمون الليبتين الذى يفيد فى عملية تنظيم تناول الطعام واستهلاك الطاقة.

وحددت الدراسة 7 ساعات نوم للبالغين ومن 8-10 ساعات للأطفال وذلك لحماية أجسادهم من الإرهاق العام.

وعلى الجانب الآخر فهناك أسباب عديدة للسمنة يوضحها لنا الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس حيث يقول إن قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة بانتظام من الأسباب الرئيسية فى الإصابة بالسمنة.

كما يبين أن الرياضة تفيد فى الإقلال من السعرات الحرارية وقلة الحركة تسبب زيادة الوزن وتجلب السمنة وينصح دكتور بدران النساء بشراء حاجياتهن بدون سيارات والأفضلية لأماكن التسوق الأبعد على قدر التحمل, مع ممارسة الرياضة المنتظمة والتى من أبسط أنواعها المشى يوميا 30 دقيقة

> وهناك حقيقة علمية مؤكدة أن الخسارة فى الوزن مكسب إلا أن الدراسات تؤكد أن السمنة أصبحت مشكلة صحية آخذة فى النمو على الصعيد العالمى وفى مصر خاصة بين الإناث فالسمنة فى الجامعيات أقل من غير الجامعيات, كما أن 46% من سيدات مصر يعانين من السمنة, و20% من الفتيات مهددات (لديهن عوامل خطورة) تهيئهن لزيادة الوزن و 20% من أطفالنا فوق الوزن!

وتزداد معدلات السمنة مع تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية الفقيرة من الناحية الغذائية, ويعد تحسن الدخل مرتبطا بزيادة الوزن خاصة عند الإناث اللاتى لم يكملن تعليمهن !كما أن السكن بجوار مطعم غربى سريع يسبب زيادة فى تناول الوجبات السريعة الغربية النمط والإصابة بالسمنة!