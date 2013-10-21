حزب المؤتمر الوطنى: لقاء البشير وسلفاكير يجد ترحيبا من أبناء أبيى

قال أمين أمانة الشباب دائرة "أبيى" بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان جفور ضو البيت، إن لقاء القمة الذى يجمع الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت بجوبا بعد غد "الثلاثاء"، وجد ترحيبا واسعا من قبل أبناء "المسيرية ودينكا نقوك".

> وأبدى جفور- فى تصريح أمس الأحد - تفاؤله وثقته فى الرئيسين بالتوصل إلى حل لقضية أبيى، المتنازع عليها بين دولتى السودان، واصفا الزيارة بالتاريخية، كما أعرب عن أمله فى أن ينفرج الوضع بالمنطقة، وأن يحل السلام بين الدولتين.

وأشار إلى أن أبناء دينكا نقوك بالشمال والمسيرية وكافة أهل السودان، يقفون مع الرئيس البشير فى مفاوضاته مع دولة الجنوب من أجل أبيى.

وثمن جفور قرار وزير الإعلام بدولة الجنوب مايكل ماكوى، بمنع بث جميع البرامج التى تخص الاستفتاء فى الأجهزة الإعلامية الرسمية، مشيرا إلى أن القرار خطوة فى الطريق الصحيح، مناشدا مجلس وزراء حكومة الجنوب بمتابعة القرار وملاحقة الذين يدعون إلى قيام الاستفتاء فى المنطقة من طرف واحد.

> وأبدى جفور قلقه من ما تقوم به قيادات الحركة الشعبية بإعلان جدول زمنى للاستفتاء بأن يبدأ التسجيل فى 23 أكتوبر الجارى، وأن تنشر كشوف الناخبين فى 24 أكتوبر الجارى، ويجرى التصويت فى 27 حتى 29 من أكتوبر، وتعلن النتائج فى 31 أكتوبر الجارى، مشيرا إلى أن القرار يناقض قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقى، ويؤدى إلى التوتر فى المنطقة.