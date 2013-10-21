"المجتمعات العمرانية" تنتهى من تسعير 6 آلاف وحدة سكنية خلال 10 أيام

أكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه تم تشكيل لجنة لتسعير عدد 6 آلاف وحدة سكنية التى أعلن عنها وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، وذلك تمهيدا لطرحها للحجز للمواطنين.

وأضاف فهمى، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة بدأت عملها اعتبارا من أمس الأحد، ومن المقرر أن تنتهى من عملية التسعير خلال أسبوع، حتى يتسنى طرح هذه الوحدات للمواطنين خلال 10 أيام.

وكان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أن هناك 6118 وحدة سكنية بمساحة 63 مترا، متبقية من المشروع القومى للإسكان السابق، سيتم طرحها من خلال صندوق التمويل العقارى خلال أيام.

وأوضح الوزير أن هذه الوحدات منها 2868 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، و234 وحدة بالعبور، و60 وحدة بالشروق، و1289 بالعاشر من رمضان، و177 وحدة بمدينة 15مايو، و108 وحدات بالسادات، و72 وحدة ببرج العرب، و252 وحدة ببنى سويف الجديدة، و684 بالمنيا الجديدة، و108 وحدات بأسيوط الجديدة، و36 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، و86 وحدة بالفيوم الجديدة، و144 وحدة سكنية بمدينة قنا الجديدة.