تغيير قيادات بنك ناصر وتشكيل مجلس جديد لإدارة هيئة التأمينات الاجتماعية

تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية واستبعاد غير المتخصصين الذين تم تعيينهم بالمجاملات خلال عهد الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات السابقة، وكذلك إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى وتغيير أعضاء مجلس الإدارة واستبعاد المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، وأحد أعضاء مجلس إدارة البنك، حيث تم تعيينه فى عهد الوزيرة السابقة بعدما أشرف على إشهار جمعية الإخوان المسلمين فى أقل من 24 ساعة، أهم القرارات التى بصدد إصدارها الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن أهم الملفات الشائكة هى استمرار وزارة التضامن فى تلقى المقترحات والتصورات حول مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية فى حوار مجتمعى قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، إضافة إلى سعى الوزير فى استقطاب العناصر الشبابية من أبناء الوزارة لتولى الوظائف الشاغرة والمناصب القيادية.

ويعد وزير التضامن الدكتور أحمد البرعى، بصدد إصدار قرار لإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، حيث سيقوم الوزير بتعيين العديد من الشباب، وكذلك ذوى الخبرة فى مجلس أمناء المؤسسة خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب عودة بعثة الحج من الأراضى المقدسة.

فيما يواصل الوزير فى المساهمة فى تطوير العشوائيات بالتعاون مع وزارات الإسكان والشباب والتنمية المحلية لتطوير المناطق غير الآمنة مع تطوير الخدمات للمواطنين الذين يقيمون بها حيث سيساهم بنك ناصر الاجتماعى بقيمة 2 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى معونة الاتحاد الأوروبى والوزارات والهيئات المعنية بتطوير العشوائيات.