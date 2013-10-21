كاهن كنيسة العذراء : مصرهى المستهدفة وليسوا الأقباط

قال بيشوى لطفى، كاهن كنيسة العذراء بالوراق، "إننا متفهمين أن ما يحدث من أعمال عنف ليس المستهدف منها الأقباط فقط، وإن كل مكان فى مصر الآن أصبح معرضا لإعمال إرهابية".

وأضاف لطفى أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامى عماد أديب على قناة سى بى سى أمس الأحد، أنهم متحملون ما يحدث بنوع من الصبر من أجل سلام بلادنا.

وأشار لطفى إلى أن منطقة الوراق منطقة هادئة تماما وليست مثل المناطق الأخرى، ولم تشهد أى أحداث عنف فى الفترات الصعبة السابقة والعلاقات جيدة بين المسلمين والأقباط، ولا توجد أى شكوى بين المسلمين والأقباط بالوراق.

وأكد لطفى أن مدبرى حادث كنيسة الوراق ليسوا من المنطقة ولا علاقة للحادث بأى خلافات.

موضوعات متعلقة..

?شهود عيان:مسلحان أطلقا النار على حفل زفاف بكنيسة العذراء بالوراق

?مقتل ربة منزل وإصابة 7 فى إطلاق مجهولين النار على حفل زفاف بالوراق

?استنفار أمنى بالوراق بعد استهداف كنيسة العذراء من قبل مسلحين

?شاهد عيان: مقتل سيدتين بحادث الاعتداء على كنيسة الوراق

?استنفار أمنى بالوراق بعد استهداف كنيسة العذراء من قبل مسلحين

?النيابة تباشر التحقيق بمقتل ربة منزل وإصابة 7 من قبل مجهولين بالوراق

?مصدر أمنى: مطلقو النار على كنيسة العذراء بالوراق "ملثمون"

?الأمن الوطنى يشارك فى تحريات إطلاق النار على كنيسة بالوراق

?النيابة تعاين كنيسة العذراء بالوراق بعد تعرضها لإطلاق نار من مجهولين

?راعى كنيسة العذراء بالوراق:مقتل شخصين فى الهجوم الإرهابى على الكنيسة

?النيابة تستمع لأقوال المصابين بحادث كنيسة العذراء بالوراق

?النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى حول أحداث كنيسة العذراء

?أهالى الوراق يقطعون طريق كورنيش النيل بعد حادث الكنيسة الإرهابى

?الإرهاب يطل برأسه من جديد بالوراق.. مسلحون يفتحون النيران على حفل زفاف بكنيسة العذراء.. وراعى الكنيسة: مقتل شخصين وإصابة 8.. والنائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل.. واستنفار أمنى بالمنطقة لتعقب الجناة

?ننشر أسماء المصابين بحادث الاعتداء على حفل زفاف بكنيسة الوراق

?النيابة تأمر بدفن وتشريح جثة ضحية حادث كنيسة العذراء

?"الداخلية": مقتل طفلة وسيدة ورجل فى حادث الاعتداء على كنيسة الوراق

?تشديدات أمنية بمحيط كنائس الجيزة بعد حادث "العذراء" بالوراق

?الأمن يقنع أهالى الوراق بفتح الطريق أمام كنيسة العذراء

?الإسعاف تعلن ارتفاع عدد إصابات حادث كنيسة الوراق إلى 12 مصاباً

?أحد سكان الوراق: ضحية الهجوم الإرهابى تدعى كاميليا قتلت بطلق بالقلب

?أقباط بـ"الوراق" يطالبون بتشديد الحراسات على دور العبادة

?خالد يوسف:حادث الوراق فعل"خسيس"ولايوجد أكثر منه انحطاطاً واحتقاراً

?"القوى الثورية" يدين الاعتداء على كنيسة العذراء بالوراق

?"شباب ماسبيرو" تدعو لوقفة أمام "الوزراء" احتجاجا على حادث الوراق

?"غد الثورة" بالشرقية يدين حادث الوراق ويطالب بسرعة القبض على الجناة

?حزب الدستور يستنكر حادث كنيسة الوراق ويصفه بـ"الخسيس"

?اتحاد حماة الثورة يطالب الحكومة بسرعة التحرك لمنع تزايد الإرهاب

?ننشر أسماء 18 مصابا فى أحداث كنيسة الوراق

?المسلمون والأقباط يتسابقون للتبرع بالدماء لمصابى كنيسة العذراء

>