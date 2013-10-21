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أستاذ تغذية: تناول الفاكهة قبل الطعام تؤدى إلى الهضم بسهولة

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أستاذ تغذية: تناول الفاكهة قبل الطعام تؤدى إلى الهضم بسهولة أستاذ تغذية: تناول الفاكهة قبل الطعام تؤدى إلى الهضم بسهولة

يتناول الكثير منا الفاكهة بعد تناول الطعام، وتعد ذلك عادة خاطئة عند المصريين، لأن لها أضرارا على صحة الجسم ويفضل أكلها قبل الطعام حتى يكون فيه سهولة أكثر فى الهضم وتشغيل الأجهزة بالجسم.

قال الدكتور عبد الرحمن محمد عطية أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية وعميد كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان سابقا، إنه يفضل تناول الفاكهة قبل الطعام لأنها تساعد على نشاط الأجهزة ويتم هضم الطعام بسهولة، أما تناول الفاكهة بعد الطعام تؤدى إلى إطالة مدة الهضم.

وأضاف عطية أن جميع أنواع الفاكهة تحتوى على نسبة كبيرة من الألياف والسكريات والفيتامينات والعناصر المعدنية والألياف فهى من أهم العناصر التى تلعب دورا رئيسيا فى الهضم.

وأشار إلى أن تناول الفاكهة التى تحتوى على فيتامين سى تكون عاملا مؤكسدا يساعد على أكسدة نواتج الهضم والمواد الغذائية، وبالتالى يقلل من تأثيرها السام على جسم الإنسان من السكريات مصدر الطاقة لبعض أنواع من الميكروبات التى تقوم بتحويل الفضلات الضارة فى الجسم وتقلل من التأثير السام للمواد الضارة.

كما حذر الطبيب من تناول كميات كثيرة من الفاكهة التى تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات العالية مثل البلح والعنب، ويوصى بتناول ثمرة أو ثمرتين فقط خلال اليوم حتى تعطى للجسم فائدة أكبر.

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مصر 365