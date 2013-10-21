دراسة: الثوم مضاد حيوى طبيعى

للوقاية من الأمراض والميكروبات، ليس عليك إلا وضع حبات الثوم فى وجباتك اليومية, حيث أظهرت الدراسات أن الثوم الطازج يحتوى على مادة الأليسين التى تعمل كمضاد حيوى طبيعى.

من جانبه، يوضح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس أن الثوم مضاد للفطريات, ومضاد للفيروسات, طارد للبلغم, ومانع للتجلط ويقى من السرطانات.

ويفضل تناول الثوم مباشرة فور تقشيره خاصة أن مادة الأليسين تختفى بعد 6 ساعات من الحفظ فى الماء، وساعة من الحفظ فى الزيت ويعد التسخين يقلل من تركيز مادة الأليسين, لذا يفضل الثوم النيئ, والإقلال من التسخين, كما يفضل الثوم الطازج أو المحفوظ فى الثلاجة عند درجة حرارة 6 مئوية.

ويبين دكتور مجدى أنه يتم الاستفادة بالثوم كمضاد للميكروبات و يحتاج البالغ إلى حوالى 200مجم أليسين, أى ما يعادل عشرة فصوص كبيرة من الثوم يومياً, حيث إن الفص يحتوى من 5 إلى 20مجم.

وللحصول على أفضل كمية من الأليسين, انتظر خمس دقائق إلى عشر دقائق قبل تناول الثوم، أو طهيه بعد تقشيره, قبل إضافته لوسط حمضى كالليمون, مع مراعاة عدم التسخين لدرجات حرارة عالية، وذلك لإتاحة الفرصة لعمل إنزيمات تكوين الأليسين.