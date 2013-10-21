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رئيس كتلة حزب الله: أمريكا لا تستطيع أن تهدد إيران بعد عجزها مع سوريا

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رئيس كتلة حزب الله: أمريكا لا تستطيع أن تهدد إيران بعد عجزها مع سوريا رئيس كتلة حزب الله: أمريكا لا تستطيع أن تهدد إيران بعد عجزها مع سوريا

كتب : أ ش أ الإثنين 21-10-2013 00:45

اعتبر رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني "الوفاء للمقاومة"، النائب محمد رعد، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت عاجزة عن تهديد إيران بعد أن عجزت عن تنفيذ تهديداتها ضد سوريا، مشيرا إلى أن مستوى عجز أمريكا جعلها تبادر إلى إبداء التفاتة تجاه طهران.

وقال النائب محمد رعد، في تصريحات له اليوم، إن الأمريكيين وصلوا إلى مرحلة عجزوا عن تنفيذ تهديداتهم بحرب ضد سوريا لأنهم استشعروا أن مصير الكيان الصهيوني سيصبح في خطر فيما لم يشكل الملف الكيميائي سوى المخرج من المأزق.

وأكد رعد أن حقيقة قوة الكيان الإسرائيلي انكشفت وانتهت بعد سطوة المقاومة الإسلامية في لبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل الآن تتحاشى حتى استفزاز المقاومة لأنها تعرف أن لعبة الاستفزاز الآن أضحت خطيرة جدا ليس فقط لما تشكل من تكلفة مالية بل من تهديد حقيقي للكيان الصهيوني.

واستغرب استمرار بعض اللبنانيين في الرهان على الإدارة الأمريكية في وقت لا تستطيع هذه الإدارة ولا أعوانها الإقليميين أن تحفظ لهؤلاء اللبنانيين ماء وجههم في الخيارات الفاشلة التي سلكوها واعتمدوها.

ودعا النائب محمد رعد الفريق الآخر (قوى 14 مارس) إلى تشكيل حكومة لا يكون فيها أغلبية فريق على آخر ويكون الجميع فيها شركاء حقيقيون، منبها إلى أن هذه الدعوة مفتوحة حتى وقت محدد لذلك عليهم أن ينتهزوا هذه الفرصة.

واعتبر أن موقف الفريق الآخر من تشكيل تراجع ثلاث مستويات وهو قابل للتراجع إلى الحضيض حتى لا يبقى ما يسمح لهم بأن يشاركوا في حكومة.

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