محمود بدر عقب حادث كنيسة الوراق: حاكموا «القتلة».. ولا مصالحة مع «الإرهاب»

استنكر محمود بدر، مؤسس حملة «تمرد»، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، حادث إطلاق النيران على كنيسة السيدة العذراء بمنطقة الوراق أثناء حفل زفاف، الأحد، والذي أسفر عن مقتل 3 بينهم طفلة وإصابة 12 آخرين.

وكتب «بدر»، في صفحته على «فيس بوك»: «الكنيسة المصرية عنوان الوطنية.. حاكموا القتلة.. ﻻ مصالحة مع الإرهاب».

كان المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، كلف فريقًا من محققي النيابة، بسرعة الانتقال إلى كنيسة السيدة العذراء بمنطقة الوراق، لبدء التحقيقات، كما يتابع المستشار هشام بركات، النائب العام، تطورات الحادث وإجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة.

وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول كنيسة العذراء بالوراق، وانتشرت العشرات من حاملات الجنود والمدرعات ورجال القوات الخاصة حول الكنيسة، بعد هجوم مسلح أدى لمقتل 3 مواطنين وإصابة 12 آخرين.