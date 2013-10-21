"استقلال الأزهر" تدين الاعتداء على كنيسة العذراء بالوراق

قالت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر إن الاعتداء الإرهابى على كنيسة العذراء بالوراق والذى أدى ذلك إلى إزهاق روح، يعبر عن الوجه الأسود للإرهاب الذى لا دين ولا عقل له.

> وتابعت: نطالب بسرعة ضبط الجناة وتحقيق العدل والقصاص منهم.

وأشارت الحركة فى بيانها أن التعدى على الكنيسة هو تعدى على بيوت الله مؤكدة أن الشدة لن تزيد المصريين إلا صلابة لدحر الشر والإرهاب.

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