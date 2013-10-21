25 % من الطلاب المتفوقين بالفيزياء والرياضيات من المدينة المنورة

تأهل طلاب المدينة المنورة المشاركون في ملتقى الخريف للأولمبيادات العلمية الدولية إلى المرحلة الختامية (ملتقى الشتاء) بعد فوز 6 مشاركين يمثلون فريقي الفيزياء والرياضيات، وقد حقق 5 طلاب من فريق المدينة للفيزياء تفوقا ملحوظا بحصولهم على 5 مراكز ضمن ال 15 طالباً الأوائل وهم محمد بالي وعبدالله الصيرفي وعبدالعزيز الأبادي ومحمد الأخضر ومحمد أبو هرير وترشح الطالب محمد بالي لبرنامج التفريغ في الفيزياء.. وتفوق الطالب علي آل سرار في برنامج الرياضيات، وبهذا الفوز تكون منطقة المدينة المنورة حققت ما نسبته 25 % من المجموع العام على مستوى المملكة.

يشار إلى أن الملتقى يهدف إلى ترشيح وتأهيل الفرق السعودية المشاركة في أولمبياد الرياضيات والفيزياء والكيمياء الدولي لعام 2014م، التي تقام فعالياتها في شهر يوليو المقبل في كل من جنوب أفريقيا وكازاخستان وفيتنام على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن فريق المدينة للفيزياء يضم الطالب الأصغر سناً بين جميع أعضاء الفريق الدولي على مستوى المملكة وهو الطالب عبدالعزيز الأبادي من الصف الثالث المتوسط حيث حقق المركز العاشر مع فريق الكبار والذي يضم طلاباً من الصفين الثاني والثالث ثانوي كسابقة تميز تسجل لفريق فيزياء المدينة.