شرطة المدينة المنورة تكثف وجودها الأمني

المدينة المنورة - خالد الزايدي

شرعت شرطة منطقة المدينة المنورة في تنفيذ خطتها للموسم الثاني لحج هذا العام1434ه وذلك من خلال استقبالها للحجاج والعمل على خدمتهم بنشر أفرادها وآلياتها على الطرق السريعة المؤدية للمنطقة والشوارع المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وفي ساحاته لمنع الازدحام وتسيير الحركة المرورية بالإضافة إلى التواجد الأمني المكثف بالمزارات والمواقع الأثرية والتاريخية، وأشار مدير شرطة المنطقة اللواء سعود بن عوض الأحمدي أن الخطة الأمنية لهذه الفترة تستهدف حشد كافة القدرات البشرية والآلية وتوفير كل ما من شأنه رفع مستوى الأداء الأمني الميداني والجاهزية والتواجد المكثف في كل المواقع والميادين داخل المدينة والمحافظات التابعة لها الواقعة على خط سير الحجاج منوها بأداء المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية في الموسم الأول من الحج من قادة الأجهزة الأمنية ومنسوبيها من اهتمام وإنفاذ ما جاء فيها وتقديم كافة الخدمات الأمنية والإنسانية لضيوف الرحمن والزائرين مؤكدا أن الجهات الأمنية تسعى إلى العمل على نفس المبدأ والمنهج الذي يحقق الراحة التامة لضيوف الرحمن لافتا إلى أن الجهات الأمنية وكالمعتاد لديها تنسيق وتعاون مع الإدارات والمؤسسات الأخرى المعنية بأمور الحج والحجاج والهدف المنشود هو خدمة الحاج.