وزارة الحج تكرم رؤساء مكاتب شؤون الحجاج وضيوفها في حفلها السنوي

جدة - صالح الرويس- ياسر الجاروشة تصوير - محسن سالم

كرم وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، الزميلة في صحيفة "الرياض" عبير محمد الإبراهيم على تميزها في تقديم أفضل موضوع انساني في اعمال الحج للعام 1433م، وذلك خلال الحفل السنوي الذي اقامته الوزارة مساء امس الاحد لرؤساء وأعضاء مكاتب شؤون الحجاج وضيوفها لعام 1434ه، وتوزيع جائزة أفضل عمل صحفي لموسم حج العام الماضي 1433ه. ودشن الدكتور حجار المعرض المصاحب للحفل الذي تقيمه الوزارة لأول مرة هذا العام والمستعرض للإنجازات والمشاريع التي نفذتها المملكة في سبيل التسهيل على ضيوف الرحمن وأداء نسكهم بيسر وسهولة في فندق بارك حياة بمحافظة جدة، وقد حضر الحفل عدد من رؤساء تحرير الصحف والمثقفين.

وألقى وزير الحج كلمة نوه في مستهلها بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تجنيد النفس وبذل النفيس وإقامة المشروعات العملاقة للارتقاء دوما بما يجعل الحج أكثر يسراً وتيسيراً، وقال:" هذا هو شغلها الشاغل الذي نرجو من الجميع التعاون معنا في إطار النظم المرعية المعمول بها والاتفاقات الثنائية وأركز على موضوع توعية الحاج قبل القدوم توعية فقهية ومسلكية للاستفادة القصوى من الخدمات المتاحة وليؤدي الحاج نسكه على الوجه الأكمل ". وعبر عن شكره للإعلاميين والصحفيين الذين أسهموا بالتغطية لأعمال الحج كل في مجال اختصاصه، ولرؤساء القطاعات في الوزارة والأمين العام لندوة الحج الكبرى ورؤساء مؤسسات الطوافة والأدلاء ومكتب الوكلاء الموحد ومكتب الزمازمة والهيئة التنسيقية وجميع أعوانهم على ما بذلوه من جهود.

أنشأت لأول مرة معرضاً للمشاريع المنفذة لضيوف الرحمن

من جهته، قال وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا عبدالله بن محمد جاسي في كلمة نيابة عن الوفود المشاركة في موسم حج 1434ه: اهنئ قيادة المملكة الرشيدة بنجاح خطة موسم الحج لهذا العام الذي كانت نتائجه واقعاً ملموساً، مشيداً بتوسعة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لا سميا مشروع الطواف الذي اسهم في تسهيل اداء فريضة الحج، منوهاً بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

بدوره، أكد رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران الدكتور طلال قطب خلال إلقائه كلمة العاملين في مؤسسات أرباب الطوائف ان التسهيلات الجبارة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين من مشاريع ضخمة في كل من مكة والمدينة والمشاعر المقدسة والطرق المرتبطة بها لتتمكن جميع القطاعات الحكومية والخاصة من تنفيذ خطتهم بيسر وسهولة، وساهمت في انجاح موسم الحج.

فيما، أشار نائب مفتي شمال اليونان الدكتور يشار شريف شريف داماد أغلو في كلمة القاها نيابةً عن ضيوف ندوة الحج الكبرى، إلى ان تبادل الاراء بين مسؤولي بعثات الحج اسهم في تلافي جميع الاشكالات التي قد تواجه حجاج بيت الله الحرام وتتواءم مع جميع الاستعدادات والانجازات التي وفرتها حكومة المملكة وتحقيق اعلى مستويات السلامة ليقوموا برحلتهم المقدسة في أمن وأمان.

من ناحيته، قال رئيس تحرير مجلة الحج والعمرة يحيى بن محمد باجنيد في كلمة اعضاء لجنة تحكيم جائزة أفضل عمل صحفي في الحج: ادركت وزارة الحج اهمية الاعلام ودوره في ابراز جهود الدولة في مختلف المجالات، لاسيما المتعلق بخدمة ضيوف الرحمن ووسط الحشود الضخمة من الحجاج الذين يفوقون ال 185 جنسية من مختلف اقطار العالم.

وأفاد أن الجائزة تأتي لدعم اداء الرسالة الاعلامية في الحج وتطوير الشراكة بين الوزارة ومؤسسات الحج المختلفة، لافتاً إلى أن تكريم وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار مثالاً حياً للتميز والتأكيد على الدور المهم الذي يؤديه الاعلام بجميع وسائله، مهنئاً كل مجتهد حصد فرعاً من فروع هذه الجائزة.

كما ألقى رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية سلمان بن يوسف الدوسري كلمة نيابةً عن الفائزين بالجائزة، شدد خلالها على الدور الهام لوسائل الإعلام المختلفة في نقل الصورة المشرفة لجهود الجهات والقطاعات المشاركة في الحج والمساهمة في دعمها عبر قنوات الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للتسهيل على الحجاج أداء فريضتهم في أمن وأمان. وذكر أن للجوائز الكبرى طعما ولهذه الجائزة تقدير كبير لسببين، اولاً: انها ارتبطت بشعيرة الحج، وثانيا: للمصداقية الكبرى التي اسستها لجنة الجائزة، مشيراً إلى ان رجال الاعلام يشعرون بالاهتمام البالغ الذي توليه بعض الجهات، مؤكداً أن وزارة الحج تأتي في مقدمة هذه الجهات.

وفي ختام الحفل قام الدكتور حجار بتوزيع جوائز أفضل الأعمال الصحفية لموسم حج 1433ه، حيث كرم اعضاء لجنة تحكيم الجائزة، ثم قدم جوائز تقديرية لكل من وكالة الأنباء السعودية واذاعة جدة وتلفزيون جدة وصحيفة سبق على الجهود المميزة التي بذلوها في تغطية موسم الحج.

ونالت صحيفة الاقتصادية جائزة افضل تغطية على مستوى الصحف السعودية، تسلمها رئيس التحرير سلمان الدوسري. وجائزة أفضل مقال فاز بها الكاتب الصحفي محمد عمر العمودي، وافضل عمل صحفي فردي فازت به صحيفة عكاظ، وافضل موضوع انساني فازت به الزميلة عبير محمد الإبراهيم من صحيفة "الرياض"، وافضل صورة صحفية فاز بها الزميل عمر عباس من جريدة الوطن، وافضل كاريكاتير فاز بها مناصفةً محمد حسن من جريدة اليوم، وعلي الغامدي من جريدة المدينة.