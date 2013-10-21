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سيف سعودي تاريخي يعرض للبيع في المزاد بفرنسا

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سيف سعودي تاريخي يعرض للبيع في المزاد بفرنسا سيف سعودي تاريخي يعرض للبيع في المزاد بفرنسا

كتب : رويترز الإثنين 21-10-2013 00:44

يعرض في الوقت الراهن بإحدى دور المزادات في فرنسا سيف نادر أهداه مؤسس المملكة العربية الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1932 إلى الأمير الأفغاني أحمد شاه خان.

ومن المقرر بيع السيف بالمزاد في شهر نوفمبر المقبل.

وذكر جان كريستوف شاتينييه، خبير الأسلحة القديمة والتذكارات الأثرية، أن هذا السيف رمز مهم في تاريخ تأسيس السعودية.

وقال: "تنازلت أفغانستان عن منطقتين للسعودية من أجل تأسيس المملكة، وبمناسبة تسليم المنطقتين عبرت السعودية عن امتنانها بإهداء هذا السيف إلى أحمد شاه خان لشكره على التنازل عن هاتين المنطقتين، لذلك فهو رمز بالغ الأهمية، تسليم هاتين المنطقتين فتح الباب أمام تأسيس المملكة العربية السعودية".

وأضاف شاتينييه أن السيف يحمل الكثير من المعاني.

وقال: "السيف له دلالات عديدة لكنه يرمز بصفة رئيسية إلى السلام والصداقة، لذلك كان إهداء السيف تعبيرًا عن الإخلاص والامتنان، في واقع الأمر أن العلم السعودي في صورته النهائية ولد بمناسبة معاهدة الصداقة تلك وفيه نرى هذا الرمز الذي هو السيف".

ويتوقع ألا يقل الثمن الذي سيباع به السيف في المزاد عن 800 ألف يورو.

وذكر الخبير أن نصل السيف صنع في دمشق ربما في القرن التاسع عشر.

ومقبض السيف مصنوع من العاج ورمانة المقبض مصنوعة من الذهب الخالص عيار 24 قيراط، أما النصل فمقوس ومحفور عليه لفظ الجلالة والغمد مشغول بخيوط الذهب والصلب.

وسيطرح السيف للبيع بالمزاد العلني في العاصمة الفرنسية يوم 17 نوفمبر.

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