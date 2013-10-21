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الخطط المميزة ومنظومة الخدمات الجليلة وراء إنجاح الحج

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الخطط المميزة ومنظومة الخدمات الجليلة وراء إنجاح الحج الخطط المميزة ومنظومة الخدمات الجليلة وراء إنجاح الحج

    وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ولأعضاء اللجنة وجميع المشاركين في أعمال الحج على ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام 1434ه.

جاء ذلك في برقية جوابية وجهها سمو ولي العهد لسمو وزير الداخلية فيما يلي نصها:

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا -حفظه الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

وردتنا برقية سموكم رقم 75764 وتاريخ 13/12/1434ه، المتضمنة التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبما تحقق بفضل الله من نجاح لموسم حج هذا العام 1434ه، وانتهاء حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بتوفيق الله وعونه، مثمنين جهود سموكم وأعضاء لجنة الحج العليا وكافة المشاركين في أعمال حج هذا العام، وما تحقق من خطط مميزة ونجاحات مقدرة سهلت أداء هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة التي شرف الله بها هذه البلاد المباركة قيادة وشعبا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وإننا إذ نشكركم على ذلك وعلى ما عبرتم عنه من مشاعر كريمة، ودعوات طيبة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والسعادة، وعلى الأمة الإسلامية بمزيد من الأمن والأمان، وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من جهة اخرى وجه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وللقائمين على خدمة ضيوف الرحمن من مدنيين وعسكريين على ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام 1434ه. جاء ذلك في برقية جوابية وجهها سمو النائب الثاني - حفظه الله - لسمو وزير الداخلية فيما يلي نصها:

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

اطلعنا على برقية سموكم رقم 75765 وتاريخ 13/12/1434ه، المتضمنة التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك - أعاده الله على الجميع بالخير والبركات - وبما تحقق ولله الحمد والمنة من نجاح لموسم حج هذا العام 1434ه. وإننا إذ نشكر سموكم وجميع رجالنا المخلصين القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من مدنيين وعسكريين على ما قاموا به من جهود أثمرت ولله الحمد والمنة من تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر واطمئنان وسط منظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات الجليلة التي وفرتها حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - سعياً لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن. ونسأل المولى عز وجل للجميع التوفيق والسداد.

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