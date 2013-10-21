البقدونس يقوى المناعة ويقى من السرطان

فى دراسة يابانية حديثة أظهر العلماء أن البقدونس يحتوى على مادة الإبيجينين المضادة للأكسدة والتى تخفض مستوى مضادات الأجسام المناعية التى تزيد مع الحساسيات, وكذلك التفاعلات الكيمائية المرتبطة بظهور أعراض الحساسيات.

وبينت الدراسة أن البقدونس نظرا لاحتوائه على تلك المادة فهو مضاد للالتهابات, ومضاد للتقلصات ويحمى من السرطانات ويوقف إنتاج حمض اليوريك مما يعنى غياب النقرس, يحمى الشفرات الوراثية من التدمير, يؤخر الشيخوخة والأمراض المزمنة

ومن جانبه يشير الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس أن دراسة أمريكية أخرى بينت أن الإبيجينين يحمى من سرطان المبيض أحد السرطانات الشديدة الفتك بالنساء إذ يقتل 15 ألف سيدة سنوياً من أصل 20 ألفا تصاب كل عام.

فضلا عن دراسات أخرى تؤكد أن الإبيجينين يحمى من سرطان الثدى, سرطان الرئة, سرطان البروستاتا, سرطان القولون والمستقيم, سرطان الدم , سرطان الجلد, سرطان الغدة الدرقية, ويوقف الإبيجينين نمو سرطان البروستاتا,و يحسن من استجابة الخلايا السرطانية للعلاج, وينشط البروتين الكابح للسرطان الذى يسمى اختصاراً P53, يعتبر البروتين الكابح للسرطان فى الإنسان الحارس الأمين للحمض النووى ويوصى دكتور مجدى بدران بتنشيط هذا البروتين بالإكثار من الأبيجينين المتوفر فى البقدونس لنتمكن من إيقاف أى نمو لخلية سرطانية والتخلص منها.