اضطراب العضلات الهيكلية السبب الأول للأمراض المهنية فى فرنسا

أوضحت دراسة أجراها الباحثون فى مكتب العمل الفرنسى، أن اضطراب العضلات الهيكلية هو السبب الأول فى انتشار الأمراض المهنية فى فرنسا، خاصة فى أماكن العمل الشاقة والمتكررة والتى تتطلب أوضاع إجبارية غير صحبة.

ويعانى العامل بالآلام فى أوتار الكتف والآم الظهر ومتلازمة النفق الرسغى وتظهر هذه الأعراض بعد 20 عاما من العمل.

وتنصح الدراسة لتفادى هذه الآلام بضرورة الآخذ فى الاعتبار وضع الجلوس على المكتب والتحرك خلال ساعات العمل مع تغيير وضع الجلوس، ومحاوله شد عضلات الساقين وعمل بعض التمرينات خاصة بالنسبة للذين يجلسون فترات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر وخاصة الشاشة فيجب أخذ فترات من الراحة والبعد عن هذه الشاشات.